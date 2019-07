Lunedì 8 luglio in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata di Temptation Island, il Reality Show estivo condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi. Secondo le ultime anticipazioni rilasciate su Instagram dal canale ufficiale del reality e dal magazine di Uomini e Donne, la puntata sarà ricca di colpi di scena per tutte le coppie in questione. In primis, ci sarà un nuovo falò di confronto tra Arcangelo e Nunzia. Incontro richiesto proprio da quest'ultima dopo che la scorsa puntata aveva deciso di andare via da sola dal reality show di Mediaset.

Poi, Massimo andrà su tutte le furie perché vedrà un video della sua fidanzata Ilaria in atteggiamenti molto affettuosi nei confronti del single Javier. Inoltre, Vittorio deciderà di avvicinarsi in maniera decisa ad alcune single e questo farà imbestialire Katia. Invece, Andrea chiederà nuovamente un confronto immediato con la sua ragazza Jessica. Resterà da capire se la ragazza questa volta deciderà di accettare.

La proposta di Sabrina al single Giulio

Intanto, sulla pagina ufficiale Instagram di Temptation Island è stato diffuso un breve video in cui viene mostrato che le cose tra David e Cristina (la coppia uscita dal Trono over di Uomini e Donne), si complicheranno parecchio.

Infatti, l'ex cavaliere sperava che la sua donna chiedesse un falò di confronto anticipato perché avesse capito i reali sentimenti nei confronti del suo uomo. Invece, al contrario, la donna è entrata nella casetta di un single dove non ci sono le telecamere. David alla vista di queste immagini ha detto:" Sta andando male, malissimo perché sta facendo quello che non vorrebbe mai ricevere".

Poi, per quanto riguarda la coppia formata da Nicola e Sabrina, ci ha pensato il magazine del people show di Mediaset a rivelare qualche dettaglio in più sulla loro situazione.

Infatti, sembrerebbe proprio che la donna dovrebbe fare una proposta non ancora precisata, al single Giulio Raselli (ex corteggiatore di Giulia Cavaglià) che lascerà tutti di stucco.

Intanto, Nicola ha usato queste parole, dopo aver visto alcuni video della sua compagna: "Secondo me questa non ha capito nulla della vita, ma non della vita in generale, ma della nostra relazione. Ha paura di arrivare a un dunque perché è evidente che c'è un interesse mentale per un'altra persona.

Lei ad oggi non ha le idee chiare su di me".

Al momento non è stata resa nota la proposta che Sabrina avrebbe fatto a Raselli. Ma sicuramente c'è da dire che tra i due c'è un forte interesse. L'appuntamento con la terza puntata di Temptation Island è come sempre il lunedì in prima serata su Canale 5 e lunedì 8 avremo modo di scoprire tutte queste novità.