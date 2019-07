Colpo di scena a Temptation Island, dove la coppia più chiacchierata e commentata resta quella composta da Nunzia e Arcangelo. La scorsa settimana abbiamo avuto modo di vedere il fatidico falò di confronto finale tra i due, dove hanno scelto d'intraprendere due strade differenti e quindi di mettere la parola fine alla loro relazione. Un falò che ha suscitato grandi polemiche in rete e sui social, soprattutto per il comportamento di Nunzia che ha quasi 'implorato' il suo fidanzato di tornare con lei, nonostante avesse baciato un'altra donna (la tentatrice Sonia). In queste ore, però, stando a una serie di segnalazioni riportate in rete, sembrerebbe che i due siano stati avvistati di nuovo insieme.

Le news su Arcangelo e Nunzia: i due sarebbero stati visti insieme

Stando alle indiscrezioni riportate in queste ore sulle pagine de Il Vicolo delle News, qualche utente avrebbe avvistato Nunzia e Arcangelo all'interno di un noto locale. Dalla foto incriminata, che sta circolando su Instagram, sembrerebbe che quei due ragazzi 'paparazzati' siano proprio i fidanzati che sono usciti separati dal villaggio delle tentazioni di Temptation Island.

Nel caso in cui ciò fosse vero, significherebbe che Arcangelo e Nunzia avrebbero deciso di provare almeno a rivedersi nuovamente fuori dal villaggio di Canale 5 e quindi di testare se la loro storia d'amore possa continuare ad avere un futuro oppure no. Del resto Nunzia era stata molto esplicita durante il falò di confronto e più volte ha ripetuto ad Arcangelo di non lasciarla e di provare a ripartire insieme, per capire se questa storia d'amore potesse essere salvata.

In attesa di scoprire se ci saranno ulteriori risvolti su questa coppia, che ha tenuto incollati milioni di spettatori che seguono il reality show condotto da Filippo Bisciglia, questa settimana i due hanno rilasciato la loro prima intervista post separazione al magazine di Uomini e Donne.

Arcangelo si è pentito dopo Temptation Island

Arcangelo ha ammesso di essersi pentito del comportamento che ha avuto durante le settimane di permanenza nel villaggio e in particolar modo del bacio a stampo che c'è stato con la tentatrice Sonia, che ha fatto tanto soffrire la sua fidanzata Nunzia.

Il ragazzo ha ribadito che non avrebbe dovuto comportarsi in quel modo, mancandole così di rispetto davanti a milioni di persone.

Nunzia, invece, ha ammesso di esserci rimasta molto male per il modo in cui ha concluso la sua relazione con Arcangelo, che andava avanti da ben 13 anni, anche se non ha gradito il comportamento del fidanzato che quasi sembrava voler far capire di essere stato 'costretto' a stare con lei per tutti questi anni.