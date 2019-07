Tiziano Ferro ha coronato il suo sogno d'amore con Victor, un imprenditore cinquantaquattrenne di Los Angeles, da anni diventato il suo compagno di vita. I due hanno scelto di unirsi ufficialmente in matrimonio lo scorso sabato pomeriggio, in una cerimonia per pochi intimi che si è tenuta a Sabaudia in presenza di una quarantina di invitati, tra cui i genitori del cantante. A confermare il tutto è stato proprio Tiziano in un'intervista che verrà resa pubblica questa settimana sulle pagine di Vanity Fair anche se in queste ore sono stati diffusi i primi stralci, dove Tiziano svela anche il suo sogno di diventare padre al più presto.

La confessione di Tiziano Ferro dopo il matrimonio con Victor: i due sognano un bebè

E così abbiamo visto che Tiziano ha svelato che la proposta di matrimonio gli è stata fatta da Victor il giorno del suo compleanno.

L'uomo lo ha sorpreso con due tazze dove aveva inciso la classica frase della proposta di matrimonio. Tiziano ha raccontato di essersi commosso tantissimo e di aver pianto per oltre venti minuti quando ha trovato Victor in ginocchio che gli chiedeva di sposarlo.

Un giorno di grande gioia per il cantante e il suo compagno che nel frattempo hanno cominciato ad organizzare il matrimonio in gran segreto.

La cerimonia, come vi dicevamo, si è svolta sabato scorso e fino a quel momento nessuno aveva saputo niente.

Nel corso dell'intervista che Tiziano ha concesso a Vanity Fair ha parlato anche della possibilità di diventare genitore e quindi di prendere un bambino in affido. Il cantante ha ammesso che il suo compagno Victor in un primo momento era abbastanza spaventato all'idea, poi però ha confessato a Tiziano che con lui, per la prima volta nella sua vita, sarebbe pronto a compiere anche questo grande passo e quindi a diventare padre.

Il ringraziamento di Tiziano Ferro per i suoi fan: 'Grazie per la sensibilità'

Un sogno, quindi, che Tiziano e Victor potrebbero decidere di realizzare al più presto già nei prossimi mesi e che li renderebbe una coppia felicissima, dato che entrambi sono disposti a diventare genitori. Intanto la notizia del matrimonio di Tiziano Ferro è diventata subito virale in rete e sui social: i tantissimi fan del cantante hanno preso d'assalto la foto di coppia post matrimonio che ha postato sulla sua pagina ufficiale Instagram e in tantissimi hanno voluto fargli gli auguri per questo giorno così importante e per il traguardo raggiunto.

Lo stesso Tiziano stamattina ha ringraziato i suoi fan per l'enorme educazione, per la sensibilità e per la capacità di riuscire a sostenerlo contro gli odiatori che hanno puntato il dito contro il cantante e la sua scelta.