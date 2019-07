Proseguono gli appuntamenti in compagnia della soap opera americana dal titolo "Beautiful" che attira l'attenzione dei telespettatori. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 22 fino a venerdì 26 luglio svelano che sarà al centro delle trame la custodia del piccolo Will. Si avvertiranno momenti di divisione all'interno della famiglia Forrester a causa delle differenti vedute di Brooke e Ridge.

Pubblicità

Pubblicità

Il padre di Steffy crederà positivo il fatto che la custodia di Will sia affidata a Katie e penserà che ci siano dei presupposti per fermare le intenzioni di Bill. Il signor Forrester consiglierà a Katie e al fidanzato di convolare a nozze in modo da poter dare al bambino una famiglia solida. Questa mossa potrebbe essere vincente per avere la meglio nella lite giudiziaria contro l'editore statunitense. Brooke, dal canto suo non si dimostrerà favorevole a questa scelta e renderà nota l'opposizione al marito, resosi artefice di questo piano.

Pubblicità

Nuovi scontri tra le due rivali sul lavoro per via del comportamento della Logan

Un altro capitolo riguarda Steffy e Hope che si renderanno protagoniste di nuovi scontri dopo aver messo da parte la questione legata a Liam. La figlia di Brooke dovrà fare i conti con nuovi ostacoli dopo la scelta della giovane Forrester. Steffy sarà decisa ad assumere due persone corrispondenti ai nomi di Sally e Xander ma non avrà intenzione di mettere al corrente della situazione la bionda.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La giovane Logan non apprezzerà questo comportamento della collega, rea di non averla interpellata in merito alle questioni riguardanti il personale. Katie e Thorne si diranno pronti per fare un passo importante nella relazione e mostreranno l'intenzione di annunciare l'ufficialità del fidanzamento alle persone.

L'idea dei due innamorati

Brooke, dal canto suo non nasconderà la rabbia per via di questo scontro verbale che vede affrontarsi due persone come Bill e Katie.

La consorte di Ridge si dimostrerà contraria rispetto a questa battaglia legale con l'intento di togliere allo Spencer la custodia del figlio. Il Forrester, dal canto suo crederà che Katie e Thorne stiano andando per la strada giusta proseguendo la lotta nei confronti dell'editore statunitense. Bill avrà un confronto con Justin al quale chiederà di mettersi in contatto con il giudice chiamato a occuparsi dell'udienza ma non sarà un'impresa facile.

Pubblicità

La vicenda riguardante la custodia esclusiva del piccolo Will diventerà sempre più oscura per via del comportamento assunto dal padre di Liam. Infine Thorne e Katie troveranno una soluzione per risolvere i problemi e decideranno che sia arrivato il momento giusto per convolare a nozze.