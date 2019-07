Una nuova settimana è cominciata e la soap opera turca Bitter Sweet è pronta a regalare tanti nuovi ed avvincenti colpi di scena. I primi due episodi della settimana sono davvero molto intriganti: il Tribunale, purtroppo, ha preso una drastica decisione per l'affidamento di Bulut. Di questo, ovviamente, sarà molto risentita Nazli, la quale si arrabbierà con sua sorella Asuman. La cuoca si dirà pronta a confessare tutta la verità a Ferit, ma la serata prenderà una piega differente: i due alzeranno un un po' troppo il gomito al punto da trascorrere la notte insieme.

Bulut, nel frattempo, scapperà da casa di Hakan e Ferit sarà accusato di rapimento.

Scopriamo nel dettaglio quello che accadrà nella soap opera Bitter Sweet lunedì 8 e martedì 9 luglio.

Anticipazioni lunedì 8 luglio: Bulut scappa da casa di Hakan dopo la notizia del tribunale

Nel corso della puntata di oggi, lunedì 8 luglio, di Bitter Sweet, vedremo che dopo la decisione del Tribunale Nazli si recherà da sua sorella Asuman. La donna è furiosa perché ritiene che se Asuman non avesse mostrato quelle foto, la decisione del giudice sarebbe potuta essere differente.

La sorella della cuoca, però, le farà capire che anche lei con i suoi atteggiamenti ha inciso sulla decisione presa dal Tribunale. Ad ogni modo, dopo questa discussione, Nazli si dirà pronta a recarsi da Ferit per raccontargli tutta la verità in merito alla situazione.

La situazione tra i due, però, prenderà una piega decisamente differente: i due protagonisti della soap opera, infatti, incominceranno a bere e si lasceranno andare un po' troppo. Proprio per questo motivo, dopo la notte folle, i due passeranno la notte insieme in villa. Bulut soffrirà troppo per la lontananza da Ferit, perciò deciderà di compiere un gesto estremo e scappare dalla casa di Hakan senza lasciare tracce.

Episodio martedì 9 luglio Bitter Sweet: Nazli si allontana da Ferit

La puntata di martedì 9 luglio, invece, sarà incentrata proprio sulla ricerca di Bulut. Nazli e Ferit, al loro risveglio, si renderanno conto che il ragazzino è scappato via: proprio per questo motivo si metteranno subito sulle sue tracce. Nel giro di poco tempo, per fortuna, il ragazzino sarà ritrovato nella casa dei suoi genitori. Demet e Hakan li raggiungeranno e, dinanzi alla questione, il bambino non potrà fare altro che seguirli.

Nel frattempo, Nazli si troverà ad affrontare un'altra questione molto delicata. Dopo la notte trascorsa in villa con Ferit, la giovane cuoca teme che le cose tra i due possano essersi drasticamente compromesse. proprio per questo motivo, la ragazza farà il possibile per allontanarsi da lui ed evitare un confronto diretto.