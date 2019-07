Nuovi intrighi con la soap opera spagnola 'Il segreto' che, dal 2013, viene trasmessa in Italia tutti i giorni della settimana attirando l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni delle puntate che vanno dall'1 al 5 luglio rivelano che Elsa sarà protagonista di un confronto con il dottore che farà delle pesanti accuse verso di lei provocando la rabbia della Laguna. Continuerà il mistero intorno alla sparizione dell'Uriarte nel momento in cui si sono avvicinate le sue nozze e Saul vorrà trovare una soluzione al problema.

Il fratello di Prudencio non crederà all'ipotesi di una fuga volontaria della compagna. L'Ortega penserà alla possibilità che ci sia lo zampino di un'altra persona.

L'arrivo di Gonzalo nel paese di Puente Viejo e la paura di Fernando per il ritorno dell'uomo

Gonzalo sarà in procinto di giungere nel paese di Puente Viejo e tale notizia provocherà dei dubbi nell'animo di Fernando. L'uomo mostrerà la paura legata alla possibilità che Gonzalo possa parlare a Maria (Loreto Mauleon) del denaro ricevuto dal Mesia.

Una stella cometa illuminerà il paese al punto che Onesimo, Meliton e Paco attenderanno l'arrivo dei Re Magi. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Francisca. La dark lady parlerà con Gonzalo. Fernando spierà le due persone pensando che possano esserci delle ripercussioni riguardo all'atteggiamento del rivale.

Le intenzioni di Saul che vuole parlare con il fratello per ritrovare la donna amata

Alvaro farà delle pesanti accuse nei confronti di Elsa per il fatto che ha curato in maniera sbagliata le pustole dei pazienti.

Antolina e il marito ritorneranno a casa dopo essersi concessi un viaggio. La bionda avrà occasione di recarsi nella locanda di Matias e comincerà a gettare fango sulla Laguna causando la rabbia del figlio di Alfonso (Fernando Coronado) ed Emilia (Sandra Cervera). Saul chiederà a Prudencio se sia coinvolto nella sparizione della fidanzata ma riceverà delle risposte negative da parte del giovane uomo.

Matias non riesce a guardare negli occhio Antolina che si diverte a criticare la rivale

Maria mostrerà l'intenzione di iscrivere Beltran ed Esperanza alla scuola del municipio ma vorrà chiedere un consulto alla moglie di Carmelo.

Gonzalo (Jordi Coll) si dirà pronto per lasciare il paese ma sarà chiaro nei confronti di Fernando facendogli capire che non deve fare del male a Maria. Antolina proverà a scusarsi con Matias per aver parlato male di Elsa ma il compagno di Marcela non vorrà perdonare la donna e la inviterà a uscire dal negozio. Infine Consuelo andrà dalla Montenegro per rendersi conto se la dark lady stia raccontando delle bugie.