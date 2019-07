Nei prossimi episodi di Un posto al sole in onda dal 29 luglio al 9 agosto, che sanciranno a tutti gli effetti la fine della stagione 2018/2019, verrà dato ampio spazio alla storyline che vede coinvolta Marina e suo padre. La Giordano, dopo aver appurato le condizioni di salute critiche del suo papà, impiegherà tutte le sue forze per rendergli almeno giustizia in ambito legale. Come se la situazione non fosse già abbastanza critica, presto si aggiungerà un altro elemento fortemente destabilizzatore alla vicenda quale Alberto Palladini.

Quest'ultimo, per puro caso, scoprirà che l'uomo anziano che si aggira nella villa di Marina è in realtà suo padre e cercherà di utilizzare questa preziosissima e delicata informazione per il proprio tornaconto. Ci sarà spazio anche per storyline molto più leggere e divertenti come quella di Cerry: quest'ultimo, nonostante non abbia mai nascosto il suo amore impossibile per Michele, avrà presto una possibilità di riscatto.

La determinazione di Marina Giordano

Nonostante l'avvocato Aldo Leone (Luca Capuano) abbia fatto fatto un quadro decisamente negativo della situazione legale di Arturo (Massimiliano Iacovelli), Marina non demorderà e si impegnerà per dimostrare la totale innocenza di suo padre. Nelle prossime puntate della soap Un posto al sole, Marina arriverà persino a tornare nel vecchio quartiere in cui abitava da bambina per incontrare la figlia del testimone che aveva accusato Arturo. Nel frattempo quest'ultimo avrà modo di ritrovare in Raffaele (Patrizio Rispo) un vecchio amico che riteneva ormai perduto da tempo.

Alberto apprende che Arturo è il padre di Marina

Alberto Palladini (Maurizio Aiello) per puro caso ,scoprirài segreto che Marina stava custodendo gelosamente. L'uomo un giorno si presenterà nella villa della donna e scoprirà il legame che unisce l'anziano giardiniere e la Giordano. Venuto a conoscenza di un segreto così intimo, Alberto ovviamente cercherà di sfruttare la preziosa informazione per ottenerne il maggiore guadagno possibile. Nel frattempo Clara (Imma Pirone) verrà nuovamente ferita da Alberto in seguito ad un fraintendimento tra i due.

Possibili novità in arrivo per Cerruti

Cerruti (Cosimo Alberti) non ha mai nascosto il suo amore impossibile per Michele Saviani (Alberto Rossi). Questa passione non corrisposta, unita alla delusione per aver dovuto rinunciare al piccolo Lollo aveva portato Cerry a sentirsi solo e depresso. Nonostante abbia perso l'uomo dei suoi sogni, nei prossimi episodi potrebbero esserci importanti novità per il simpaticissimo vigile, il destino potrebbe infatti riservargli una novità davvero speciale.