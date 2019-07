Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono una della coppie più amate di Uomini e Donne. I due hanno attraversato un momento di crisi alcuni anni fa, che per fortuna si è risolto per il meglio. Gli ex protagonisti di U&D hanno due bambini maschi, di cui postano spesso foto e momenti insieme. La donna risponde spesso anche a parecchie domande riguardo ai piccoli e cerca di dare consigli alle future mamme o quantomeno di raccontare la sua esperienza personale.

Pubblicità

Pubblicità

Poche ore fa, alcuni fan della donna hanno iniziato ad ipotizzare che potesse incinta e diverse sono le domande arrivate al riguardo. L'influencer ha negato il tutto ed ha spiegato che al momento non è possibile che resti in dolce attesa.

U&D, Alessia Cammarota non è incinta

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è molto seguita ed amata sui social. Anche Aldo è molto amato dai fan del programma, che ogni giorno osservano le loro foto ed i video postati.

Pubblicità

Ad alcuni seguaci dei due ragazzi è parso di vedere Alessia in dolce attesa e sui social sono subito iniziate le domande al riguardo per ricevere conferme da entrambi. I due hanno presto smentito il tutto, dato che la Cammarota ha rilasciato le seguenti parole: 'Se scrivete alla dottoressa vi dirà perchè non resterò mai più incinta. Cioè mai più, almeno per adesso. Poi si vedrà'. Aldo e Alessia sembrano dunque non avere al momento intenzione di dare un altro fratellino ai loro due figli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Uomini e Donne, Alessia e Aldo più felici che mai

La coppia nata a Uomini e Donne sembra essere al momento molto serena e tranquilla. I fan storici dei due avevano per un certo lasso di tempo temuto che la loro storia fosse finita del tutto, ma fortunatamente così non è stato. Dopo un periodo di crisi provocato dall'ex tronista di U&D, in cui Alessia è parecchio dimagrita, i due sono ritornati insieme. All'epoca entrambi andarono all'interno degli studi della De Filippi ad annunciare la loro separazione e a discutere di quanto stava accadendo.

Da ciò che era emerso, i problemi in coppia sembravano essere arrivati proprio da Palmeri, che aveva deciso di terminare la relazione . La ragazza non ha però mai perso le speranze che le cose potessero aggiustarsi e così è poi stato.

I seguaci del programma sono stati molto felici nel sapere di un ritorno di fiamma tra i due e mesi dopo è stato annunciato anche l'arrivo di un altro figlio. Gli ex protagonisti di Uomini e Donne appaiono oggi più complici e ironici che mai sui solo social.

Pubblicità

Poche ore fa ad esempio, Aldo ha annunciato di essere diretto in un centro estetico per fare la ceretta alle gambe, spiegando che alla moglie piace così anche se lui non è molto concorde con la decisione di Alessia.