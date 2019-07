Alessio Campoli è stato uno dei corteggiatori più amati di questa edizione del dating show Uomini e Donne. Ciò nonostante, da quando la relazione d'amore con Angela Nasti si è conclusa qualche settimana dopo la scelta, l'ex corteggiatore si trova al centro del Gossip. Durante l'intervista di Raffaella Mennoia, disponibile sul portale Witty tv, Alessio ha deciso di sfogarsi sulla relazione fallimentare avuta con Angela Nasti, svelandone tutti i retroscena.

Uomini e Donne, Alessio Campoli: 'Capivo che qualcosa non andava'

L'intervista di Raffaella Mennoia inizia con la redattrice che chiede ad Alessio delle spiegazioni sulla prematura rottura con Angela Nasti. "Sono stato a Napoli circa 10 giorni dopo la scelta. Prima che ripartissi, siamo stati ad Ischia ma in quei giorni avevo notato che c’era qualcosa che non andava", ha dichiarato Alessio, aggiungendo che da quando Angela lo ha scelto, non hanno mai avuto l'opportunità di rimanere da soli, in quanto erano sempre in compagnia dei parenti dell'ex tronista.

Qualche giorno dopo, a cena con la Nasti, Alessio le ha chiesto che intenzioni avesse per quanto riguarda la loro relazione. In quel momento, anche se Angela non ha dato una risposta ben chiara, Alessio aveva capito che la storia d'amore con l'ex tronista era finita prima di iniziare. "Io le ho detto: "Tu resta a Napoli e io torno a Roma". Lei, non dico che ha voluto prendere la palla al balzo, ma non mi è sembrata contraria a ciò che le dicevo".

Successivamente, la ragazza è partita in vacanza a Ibiza senza di lui e da quel momento, era ben chiaro che la loro storia si era definitivamente conclusa.

Alessio sulla relazione di Angela con Kevin: 'La situazione della sua nuova frequentazione è ambigua'

Durante l'intervista, Alessio Campoli ha anche parlato dell'attuale relazione di Angela con il calciatore Kevin Bonifazi, conosciuto durante la vacanza di lei a Ibiza.

Secondo l'ex corteggiatore, molto probabilmente nemmeno la storia d'amore con il calciatore è vera. "Da quello che leggo so che questo ragazzo è stato a Napoli ed è stato a contatto con la sua famiglia, svariate foto insieme e con me non ha fatto una foto perché diceva che era riservata", ha dichiarato Alessio, deluso del fatto che rispetto al calciatore della Nazionale Italiana, lui non è mai contato nulla per Angela Nasti.

A fine intervista, Raffaella Mennoia ha chiesto all'ex corteggiatore di Uomini e donne se attualmente è impegnato in una nuova relazione d'amore, ora che si è lasciato con la Nasti. Alessio, in maniera molto decisa, ha risposto che attualmente il suo cuore non appartiene a nessuna ragazza.