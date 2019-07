Andrea Damante è finito nelle ultime settimane al centro dell'attenzione. Il ragazzo è stato lasciato da Giulia De Lellis, conosciuta all'interno del programma televisivo Uomini e donne. I due, dopo essersi lasciati parecchio tempo fa per via di un tradimento di lui, avevano provato a ricostruire la loro relazione, fino a quando la bella influencer non ha conosciuto Andrea Iannone ed ha deciso di lasciare il 'Dama'. Negli ultimi giorni all'uomo sono stati affibbiati alcuni flirt, l'ultimo con Sara Croce, modella e madre natura in ben due puntate dell'ultima stagione televisiva di Ciao Darwin.

Gossip U&D , possibile flirt tra Damante e Sara Croce

Andrea Damante ha confessato a 'Chi' di aver sofferto molto dopo essere stato lasciato da Giulia De Lellis. L'ex corteggiatrice sembra aver ritrovato la serenità affianco del pilota ormai da qualche settimana, mentre per il dj fino ad oggi non è apparsa esserci alcuna frequentazione seria. I fan si sono però insospettiti nel vedere alcuni video postati da amici del veronese in cui appare frequentemente Sara Croce.

In un filmato ad esempio, i due sono insieme in autobus con Francesco Monte, Stefano Sala ed altri volti noti nel mondo dello spettacolo. A scatenare il vero e proprio Gossip su una possibile frequentazione tra i due, è stata però la vista di Sara in consolle al fianco di Andrea. Per i fan del ragazzo e della modella potrebbe esserci qualcosa tra i due. Al momento non è arrivata alcuna smentita o conferma da parte dei diretti interessati.

Andrea Damante chiude definitivamente con la De Lellis

La storia tra Andrea Damante e la bella influencer sembra dunque essere finita definitivamente, nonostante i fan storici della coppia avessero sperato in un ritorno di fiamma duraturo.

La coppia nata all'interno di Uomini e Donne è stata una delle più amate e seguite degli ultimi anni ed elevato è stato il clamore mediatico suscitato dalla loro rottura, soprattutto per il fatto che l'ex tronista ha tradito la ragazza. Quella del tradimento è stata per diverso tempo un'ipotesi molto avvalorata sul web mai confermata dai diretti interessati, fino a quando la De Lellis non ha fatto definitivamente capire la cosa facendo il gesto delle corna parlando proprio del suo ex.

Come affermato dal settimanale 'Chi', nonostante il veronese abbia fatto di tutto per riconquistare la sua Giulia ed abbia deciso di mettere la testa a posto, la ragazza è volata tra le braccia di Iannone, forse non riuscendo a superare del tutto la storia del tradimento e recuperare così la fiducia persa. Per la De Lellis, quella con l'ex di Belen Rodriguez sembra essere una storia molto seria.