Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, sono una delle poche coppie rimaste insieme dopo che Angela e Giulia hanno lasciato i loro rispettivi partner, Alessio e Manuel. L'ex tronista Andrea e la Paragoni infatti, si sono raccontati sul loro primo mese di fidanzamento al magazine ufficiale del dating show di Mediaset ''Uomini e Donne'' .

Dopo che il tronista ha scelto Natalia, circa un mese fa, la loro storia d'amore è andata sempre a gonfie vele. Convivono insieme, sono felici e addirittura, hanno già discusso dei loro progetti a lungo termine.

"La nostra è la relazione che tutti vorrebbero" ha dichiarato Natalia per il magazine, mentre Andrea ha affermato: "È solo un mese che siamo fidanzati, ma per come stiamo bene ci sembra molto di più."

Andrea e Natalia festeggiano un mese di fidanzamento

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono una delle coppie reduci dell'ultima stagione di Uomini e donne. La loro relazione d'amore ha compiuto da poco un mese e procede magnificamente, tant'è che i due convivono insieme a Milano nella casa di Andrea: i due hanno conosciuto le rispettive famiglie, inoltre hanno dichiarato di sentirsi felici l'uno accanto all'altra, vivendo la vita giorno dopo giorno.

Tra i loro momenti più felici di questo primo mese di fidanzamento, i due ricordano senza alcun dubbio la loro vacanza in Lettonia, in quanto è stato il loro primo viaggio insieme, il quale è riuscito ha regalare alla coppia dei ricordi indimenticabili. Hanno anche rivelato il perché del tatuaggio che si sono fatti insieme: Andrea ha spiegato che quando erano all'interno del programma lei lo chiamava principino, proprio per questo motivo i due hanno deciso di rappresentare il loro amore con una corona, in quanto simbolo di unione tra un principe ed una principessa.

U&D: Andrea Zelletta e la voglia di una famiglia con Natalia

Durante l'intervista di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, la coppia si è sbilanciata sui loro progetti futuri. Non è la prima volta che Andrea ha dichiarato di volere dei figli e mettere su una famiglia con la persona che più ama. Con Natalia, il tronista sogna una vita perfetta e vuole costruire una relazione stabile, comprando casa e avendo dei figli. Dall'altra parte, la Paragoni si sente pronta per cominciare ad avere dei progetti per il futuro accanto al suo compagno: infatti l'ex corteggiatrice ha dichiarato che Andrea ha tantissime qualità e che lo vedrebbe perfetto come padre dei suoi figli.

Insomma, una delle coppie rimaste insieme da quando la stagione di Uomini e Donne si è conclusa, sembra essere anche una delle poche coppie formatesi nel programma negli ultimi anni ad amarsi realmente. I due sognano una bella casa, dei figli e passare il resto della loro vita felici insieme. Non ci resta che augurare il meglio a questa coppia formata da Andrea e Natalia.