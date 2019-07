Andrea Zelletta e Natalia Paragoni da quando hanno lasciato il dating-show di Mediaset Uomini e donne poco più di un mese fa, sono giorno dopo giorno sempre più innamorati. I fan, del resto, non avevano alcun dubbio sulla solidità della coppia, infatti fin da quando la 22enne di Sondrio aveva iniziato a corteggiare il tronista pugliese, si era capito che già fossero innamorati l'uno dell'altra.

I due stanno vivendo una vera e propria storia d'amore, pubblicando frequentemente foto e video sui rispettivi account Instagram.

E proprio sui social i fan pongono ogni giorno delle domande ai loro beniamini. Tra queste, di recente è stato chiesto ad Andrea se era vera l'indiscrezione riportata da alcuni giornali circa una presunta crisi con la fidanzata. Il modello tarantino ha prontamente smentito, confermando che la relazione è salda ed in continua evoluzione.

Uomini e Donne: Andrea smentisce una crisi di coppia con Natalia

La coppia formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni è l'unica rimasta ancora unita tra quelle formatesi nell'ultima stagione di Uomini e Donne.

Infatti Giulia ha lasciato Manuel dopo la vacanza di lui a Ibiza, mentre Angela ha sancito la rottura con Alessio dopo appena due settimane, e da poco ha iniziato una nuova relazione con Kevin Bonifazi, calciatore del Torino.

Su Instagram i fan hanno chiesto al modello pugliese se ci fosse realmente una crisi in corso con Natalia. L'ex tronista ha risposto con estrema chiarezza: "Nessuna crisi...anzi, siamo un crescere costante".

Nonostante ciò, altri follower gli hanno fatto notare che ultimamente sembra più distante nei confronti della sua dolce metà, non dedicandole più del tempo: "Vedi male allora", ha risposto ironicamente il 25enne di Taranto. Questi, infatti, ha precisato che con l'attuale fidanzata non c'è alcun problema e che stanno vivendo un periodo stupendo, smentendo dunque le voci che nei giorni precedenti avevano ipotizzato un'imminente rottura.

Andrea e Natalia, no a Temptation Island Vip: 'Non siamo alla ricerca della prova del nove'

Sempre intervenendo su Instagram, Andrea Zelletta ha fatto chiarezza anche in merito ad un'eventuale partecipazione alla prossima edizione di Temptation Island Vip: "Non siamo alla ricerca di una prova del nove", ha affermato il giovane, sicuro dei sentimenti che prova per Natalia. Al contempo, ha anche aggiunto che gli piacerebbe poter tornare "in famiglia" per rivedere tutto lo staff di Uomini e Donne.

Anche la Paragoni ha deciso di esprimere la sua opinione in merito: "Non abbiamo dubbi sul nostro amore, anzi ogni giorno arrivano nuove conferme, quindi non avremmo la spinta necessaria per metterci in discussione".

Insomma, la relazione d'amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni procede magnificamente. Le ipotesi che tra i due ci fosse una crisi sono del tutto infondate, anzi, stanno attraversando una fase decisamente felice del loro rapporto.