Una brutta notizia in queste ore ha colpito la grande famiglia di Uomini e donne, il popolare dating show sentimentale di Maria De Filippi attualmente in pausa estiva. Qualche settimana fa, infatti, c'è stata un'esplosione a dir poco improvvisa che ha colpito l'abitazione di una delle coppie più longeve del trono over: si parla di Anna e Carmine, i quali anche quest'anno sono tornati in studio da Maria De Filippi per fare un bilancio della loro storia d'amore nata sotto i riflettori e le telecamere della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Anna e Carmine di Uomini e donne over vittime di una terribile esplosione in casa

Stando alle informazioni riportate in queste ore, il terribile episodio si sarebbe verificato lo scorso 24 giugno: l'esplosione che avrebbe colpito l'abitazione dove Anna e Carmine vivevano insieme in seguito alla partecipazione al programma di Maria De Filippi, sarebbe dovuta ad una fuga di gas.

L'esplosione, che avrebbe letteralmente devastato l'abitazione della coppia è avvenuta alle prime ore del mattino: in quel momento Anna si trovava in cucina mentre Carmine si trovava in bagno.

Entrambi i due protagonisti di Uomini e donne sono rimasti colpiti da questa esplosione.

Tra i due, però, colui che se la sarebbe cavata meglio è Carmine, visto che il cavaliere del trono over avrebbe riportato soltanto delle ustioni lievi sul corpo e qualche escoriazione. Situazione differente, invece, per la dama Anna, la quale sarebbe rimasta profondamente colpita in seguito all'esplosione avvenuta in casa.

A quanto pare, infatti, la dama del trono over avrebbe riportato delle ferite ben più gravi alla testa, alle gambe e alle braccia e in questo momento la sua situazione medica non sarebbe affatto delle migliori.

Subito dopo l'esplosione in casa, infatti, la dama del trono over è stata trasportata presso il Centro Grandi Ustioni di Bari e in questo momento starebbe lottando tra la vita e la morte.

Tanti i messaggi di affetto per Anna del trono over

Una situazione che ha lasciato senza parole anche i tantissimi fan che seguono la trasmissione sentimentale di Maria De Filippi, molti dei quali in queste ore si sono riversati sui social per esprimere solidarietà alla coppia del trono over.

Tanti i messaggi di affetto degli spettatori, i quali sperano vivamente che Anna possa riprendersi al più presto dopo questo spaventoso incidente e che possa tornare nuovamente alla sua vita di tutti i giorni al fianco di Carmine, l'uomo che le ha rivoluzionato la vita e che le ha fatto ritrovare nuovamente il sorriso. Anche tutti noi ci uniamo ad Angela e speriamo che possa rimettersi in sesto al più presto.