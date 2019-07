Le interviste pubblicate ieri 26 luglio su Witty Tv non hanno messo fine alle discussioni tra gli ex protagonisti di Uomini e donne, lasciatosi a poche settimane dalla scelta avvenuta lo scorso maggio. Al contrario, due di loro hanno dato l'avvio a nuovi botta e risposta, destinati a non esaurirsi in breve tempo. Protagonista di nuove dichiarazioni al vetriolo su Instagram è Giulia Cavaglià, che sembra non avere particolarmente gradito le parole pronunciate da Manuel Galiano a Raffaella Mennoia.

L'ex tronista ha pubblicato su Instagram un lungo video nel quale ha richiamato molte delle affermazioni del suo ex corteggiatore, smentendole categoricamente. Inevitabile, soprattutto, il riferimento al tradimento che avrebbe avuto luogo ad Ibiza e di cui la Cavaglià avrebbe delle prove concrete.

Giulia critica Manuel: 'Mi sento presa per i fondelli'

Le affermazioni di Manuel Galiano non sono affatto piaciute a Giulia Cavaglià che ha replicato attraverso un video sui social network.

Lei stessa ha ammesso che tale chiarimento, inizialmente non voluto, si è reso necessario dato che si è sentita presa in giro da Manuel. Sono molte, infatti, le sue parole inesatte soprattutto in merito al tradimento di cui tanto il Gossip di Uomini e donne ha parlato nelle ultime settimane. Nell'intervista pubblicata su Witty Tv, l'ex corteggiatore ha dichiarato di essersi chiuso in casa dopo il viaggio ad Ibiza ma secondo la Cavaglià si tratta di una bugia.

A suo dire, infatti, Manuel è stato visto ballare in discoteca, come confermato da foto e da persone che lo hanno notato mentre si divertiva con gli amici. In merito alle accuse di essere solo interessata ai followers, la giovane torinese ha ricordato di avere avuto un lavoro stabile ancor prima dell'inizio del suo percorso televisivo. Non a caso, quando era corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, aveva dovuto rinunciare ad una registrazione a causa di un impegno improrogabile.

Le prove del tradimento ci sono

Passando poi all'argomento più spinoso di questo gossip estivo di U&D, Giulia Cavaglià ha parlato del presunto tradimento che sarebbe avvenuto ad Ibiza. Non è vero, a suo dire, che il viaggio è stato prenotato a gennaio dato che Manuel si è recato nell'isola con un volo privato. Queste le sue parole: "E ancora con il fatto che mi avresti invitato. Ma come ti è uscita?

Con che coraggio. Bisogna avere una bella faccia tosta per dire una cosa del genere". L'ex tronista, infine, si è detta certa che tale tradimento sia davvero avvenuto: il fatto gli è stato riportato da alcune persone legate dell'ambiente calcistico di cui però Giulia non è disposta a fare il nome.