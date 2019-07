Il numero del magazine di Uomini e donne che è uscito oggi, giovedì 25 luglio, contiene le interviste esclusive che i single più in vista dell'ultima edizione di Temptation Island hanno rilasciato. Giulio Raselli, ad esempio, è tornato a parlare della tronista per la quale aveva perso la testa non molto tempo fa: Giulia Cavaglià. Nonostante abbia deciso di buttarsi in una nuova avventura subito dopo non essere stato scelto dalla torinese, il ragazzo ha fatto sapere di aver superato quella delusione.

Giulio dopo la non scelta: 'Difficile da mandare giù'

Prima di vederlo alle prese col corteggiamento di Sabrina Martinengo a Temptation Island, Giulio Raselli si è fatto notare dal pubblico per la conoscenza che ha avuto con Giulia Cavaglià a Uomini e Donne. Dopo più di tre mesi di frequentazione davanti alle telecamere, a fine maggio scorso il giovane ha scoperto di non essere la scelta della tronista: a lui, la torinese ha preferito Manuel Galiano, con il quale è finito tutto poche settimane dopo.

Il magazine del programma ha intervistato il ragazzo a qualche giorno dalla messa in onda dell'ultima puntata del reality al quale ha partecipato nel ruolo di "tentatore"; le cose che l'ex corteggiatore ha detto soprattutto sull'esperienza nel dating-show di Maria De Filippi, sono destinate a far discutere. Al giornalista che gli ha chiesto se è riuscito a mettere la parte la delusione provata quando ha saputo di non essere la scelta, Giulio ha risposto: "Sì, ma è stato difficile mandare giù il finale".

"Ho dato tutto e credevo di riuscire a portarla a casa con me, ma non è andata", ha confessato il bel Raselli senza troppo giri di parole. Nonostante sia stato rifiutato all'ultimo momento dalla Cavaglià, il giovane afferma di non avere alcun rimpianto: "Ho dato tutto, e la cosa più importante è che ora sto bene".

Giulio vicino alla 42enne Sabrina a Temptation

Messo da parte a fatica l'interesse per Giulia Cavaglià, Raselli oggi è pronto a fare un bilancio della sua vita personale, che negli ultimi mesi è stata sottoposta a diversi "scossoni".

Rientrato da qualche settimana dalla Sardegna, dove ha registrato le puntate di Temptation Island che stiamo vedendo in questo periodo, Giulio si dice contento del percorso che ha fatto e delle emozioni che ha provato nel villaggio.

Sulle pagine del nuovo numero del magazine di Uomini e Donne, infatti, il ragazzo confessa di essersi rapportato con piacere a Sabrina Martinengo e che non era la prima volta che gli capitava di interagire con una donna più grande: "Mi era già accaduto e non nego di essermi trovato bene, nonostante le divergenze che possono venire a galla col tempo".

Il giornalista che ha intervistato l'ex corteggiatore, però, non gli ha fatto forse la domanda più importante: "Accetteresti di salire trono di U&D a settembre?". Sono settimane, infatti, che sul web impazza il Gossip secondo il quale Giulio sarebbe uno dei candidati principali alla poltrona rossa del dating-show di Canale 5, assieme ai "colleghi tentatori" Javier e Alessandro,