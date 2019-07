Giulia Cavaglià ha terminato da qualche giorno la sua relazione con Manuel Galiano. Dei due ex protagonisti di Uomini e donne si è parlato per parecchi giorni a causa di un presunto tradimento da parte di Manuel ad Ibiza. La notizia è stata sempre smentita dal ragazzo, ma nonostante ciò la relazione con l'ex tronista è terminata. A detta della donna, oltre a questa vicenda poco chiara per lei, i due avevano già altri problemi e lei non aveva riconosciuto in Galiano la stessa persona che era all'interno del programma.

Nel corso di una storia su IG ha infatti riferito di aver avuto delle aspettative che non sono state soddisfatte. Tra i due ex è partito anche un battibecco social, segno che la rottura non è avvenuta sicuramente in maniera molto pacifica. A soli pochi giorni dalla vicenda, i fan della trasmissione della De Filippi hanno notato un video sospetto dell'ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi in quella che sembra essere la macchina di Giulio Raselli.

Il video sospetto che non sfugge ai fan di Uomini e Donne

I seguaci di Giulia e Giulio hanno notato nelle recenti ore la comparsa di un video alquanto 'sospetto'.

L'ex tronista ha infatti pubblicato una storia sul suo profilo Instagram nella giornata di ieri 1 luglio in cui inquadra lo stereo di una macchina e il lato passeggero dove è seduta. Ad insospettire i fan è stato il fatto che la macchina del filmato postato dalla Cavaglià sembra essere la stessa di quella di Giulio.

Il ragazzo aveva infatti pubblicato nelle scorse settimane un video in cui si trovava all'interno della sua auto. Le radio dei due video sembrano essere le stesse e i dettagli interni della macchina anche.

Sicuramente potrebbe trattarsi di una coincidenza, ma proprio ieri sera il ragazzo è anche sparito da suo profilo Instagram, nonostante sia andata in onda la seconda puntata di Tempatation Island in cui lui ha il ruolo di tentatore.

Possibile incontro tra Giulio Raselli e la Cavaglià

Giulia Cavaglià ha deciso di chiudere il suo percorso all'interno di Uomini e Donne scegliendo Manuel, a discapito di Giulio. Nonostante la forte attrazione venutasi a creare tra i due, l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di orientarsi verso l'altro corteggiatore.

In seguito alla rottura con Manuel però, la Cavaglià potrebbe aver deciso di rivedere Giulio e dargli una nuova possibilità.

Raselli è al momento uno dei protagonisti di questa edizione di Temptation Island. Il tentatore è sembrato essere molto vicino alla single Sabrina nel corso della messa in onda di ieri. Quest'ultima si è fin da subito sentita attratta dal ragazzo, reduce da alcuni problemi di coppia con il suo fidanzato.