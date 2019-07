Angela Nasti è una delle ex troniste di Uomini e donne più discusse degli ultimi tempi. La ragazza, infatti, è stata al centro dell'attenzione in seguito alla fine della relazione con Alessio Campoli, sua scelta al termine del programma. La storia con il 24enne romano è durata poco più di 10 giorni, motivo per cui in molti l'hanno accusata di aver preso parte alla trasmissione solo per business.

Per placare il chiacchiericcio diffusosi nelle ultime settimane sul web, la produzione di U&D ha deciso di intervistare i diretti interessati e di mandare in onda il filmato sul sito di Witty. Nel corso del suo intervento, la bella influencer avrebbe fatto uno strano rumore con la bocca che, secondo i fan, sarebbe stato un rutto.

Uomini e Donne, Angela Nasti smentisce le voci

In queste ultime ore sta circolando in rete il video dell'intervista concessa da Angela Nasti a Raffaella Mennoia. Nel corso del suo racconto sulla relazione con Alessio Campoli, a molti è sembrato di sentire un suono molto strano uscire dalla bocca dell'ex tronista. Le voci sul presunto episodio sono giunte anche all'orecchio della diretta interessata, che solo poche ore fa ha voluto dire la sua attraverso delle storie su Instagram.

L'influencer napoletana infatti ha affermato: "Tante volte mi fate proprio ridere, non sapete più cosa inventarvi. Ma che dite?". La ragazza dunque ha provveduto a smentire tutto, anche se molti fan sul web continuano a sostenere che il rutto ci sia stato, eccome.

U&D: la Nasti parla del suo rapporto con Campoli a Witty Tv

Lo scorso venerdì sono state pubblicate le interviste di Angela Nasti, Alessio Campoli, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano.

Queste coppie, infatti, sono "scoppiate" a pochi giorni dalla conclusione dei rispettivi percorsi a Uomini e Donne, e nei loro riguardi i telespettatori hanno manifestato un bel po' di perplessità.

La redazione del programma, dunque, ha voluto fare chiarezza per rispetto del pubblico da casa. Secondo quanto raccontato dalla Nasti, con Alessio al di fuori della trasmissione non è scattata quella scintilla in più e, di conseguenza, ha capito che non voleva stare con l'ex calciatore capitolino.

Tuttavia ha aggiunto che il suo ex corteggiatore non ha alcuna colpa e che resta comunque un bravissimo ragazzo che sceglierebbe nuovamente se tornasse indietro.

La giovane partenopea ha poi rivelato di avere adesso un nuovo fidanzato di cui è pazzamente innamorata. La nuova fiamma di Angela, infatti, è il calciatore Kevin Bonifazi. La storia tra i due era già emersa sul web da alcune settimane. Anche in questa circostanza molti follower sui social hanno criticato la Nasti, accusandola di aver trovato un nuovo partner velocemente quando, invece, durante la sua esperienza a U&D ci ha impiegato diversi mesi per poi interrompere la relazione dopo un breve lasso di tempo.