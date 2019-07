Negli ultimi giorni si era fatta sempre più insistente la voce di una possibile frequentazione tra l'ex tronista Angela Nasti e il calciatore del Torino Kevin Bonifazi. Secondo alcune indiscrezioni trapelate sul web, i due sarebbero stati avvistati insieme più volte. Sui social poi, sia il calciatore che l'influencer si sono taggati nello stesso posto a distanza di pochi minuti. A confermare tutti i sospetti dei fan di Uomini e donne ci ha pensato la diretta interessata, rispondendo ieri sera ad un commento di una seguace fatto sotto ad una sua foto.

Il commento di Angela Nasti su Instagram che non lascia dubbi ai fan

La napoletana ha nelle scorse ore postato una foto sul suo profilo Instagram dove ha scritto di sentirsi molto felice. Inevitabili sono stati i commenti dei tanti seguaci dell'ex tronista, che non hanno apprezzato il suo modo di fare all'interno di Uomini e Donne e soprattutto che l'hanno criticata una volta saputo della rottura tra lei ed Alessio Campoli, avvenuta a soli pochi giorni dalla scelta.

In molti sul web l'hanno paragonata a Sara Affi Fella e molti dei fan che aveva acquisito hanno smesso di seguirla.

Sotto la foto della Nasti una fan commenta così: "Mesi per trovare un fidanzato, uscite e dopo un paio di giorni vi lasciate. Una settimana dopo sei fidanzata". L'ex tronista però, ha voluto controbattere ed ha così confermato la sua relazione con Bonifazi. Nel commento di risposta la donna ha infatti scritto le seguenti parole: "Poteva passare un giorno, un mese o un anno, mi avreste comunque giudicato a prescindere così come avete fatto dall'inizio.

Non mi spreco a giustificarmi perché ho talmente la coscienza pulita che non saprei che dirvi". Anche Kevin ha commentato la foto di quella che ormai sembra essere la sua nuova fiamma scrivendo: "Ma che buona".

Chiara Nasti difende la sorella su IG: 'Possiamo mantenerci da sole'

L'ex tronista di Uomini e Donne è stata attaccata sul web anche da chi la accusa di scegliere fidanzati che stiano bene economicamente e che la possano così mantenere.

Tanti i commenti negativi nei suoi riguardi riguardo alla questione che si sia scelta proprio un calciatore e non una persona comune. A difenderla da tutte le accuse ci ha pensato la sorella Chiara, che attraverso un commento sotto l'ultima foto pubblicata da Angela scrive: "Te lo meriti cucciola mia. Vi ricordo che possiamo mantenerci perfettamente da sole, forse non vi è chiaro".

Sul post pubblicato dalla donna è possibile leggere commenti come questi: "Ci credo, con i soldi che ha il fidanzato chi non è felice.

Alessio era troppo povero per te" oppure "Noi ci sentiamo così presi in giro" e ancora "Sei mesi di finzione e spettacoli, non sapeva chi scegliere e poi al di fuori lo trova subito. Finta. "