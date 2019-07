Le voci sulla presunta crisi in corso tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, hanno scatenato una reazione anche in alcuni ex colleghi di Uomini e donne: due tronisti, in particolare, nelle scorse ore hanno usato Instagram per dire la loro su questa misteriosa vicenda. Ad Andrea Zelletta che ha accusato indirettamente la coppia di voler creare gossip non facendo chiarezza sulla situazione, si dice abbia replicato Lorenzo Riccardi consigliandogli di farsi gli affari suoi.

Lorenzo contro Andrea su IG? La Stories sospetta

La notizia sull'ipotetico gelo che sarebbe calato tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, sembra interessare alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne. Il primo a dire la sua sulle voci di crisi che stanno circolando da giorni sulla coppia, è stato Andrea Zelletta con un messaggio apparso nelle sue Instagram Stories.

"Sono solito tacere e farmi i fatti miei, ma a volte rimango basito.

Essere chiari nella vita è così difficile? A me non sembra complicato", ha fatto sapere il pugliese prima di lanciare una frecciatina velenosa allo spagnolo e alla fidanzata.

"Tutta questa suspense solo per creare gossip e curiosità non la capisco", ha detto l'ex tronista.

Se i diretti interessati non hanno ancora replicato a questa stoccata a distanza del ragazzo, ci ha pensato Lorenzo Riccardi a tenere viva l'attenzione degli appassionati di cronaca rosa su questa storia un po' strana.

"Ho appena letto alcune cose e, anche se non faccio nomi, quello che mi viene da dire è che la gente dovrebbe farsi i ca.. propri", ha tuonato il "Cobra" tramite il suo account personale.

Il riferimento a Zelletta e al commento che ha fatto su Sonia ed Ivan, sembra piuttosto evidente; come mai il compagno di Claudia Dionigi ha deciso di mettersi in mezzo in una situazione a lui totalmente estranea?

Lorenzo torna sui social dopo il lutto

Lo sfogo che Riccardi ha avuto poche ore fa su Instagram, è arrivato dopo un breve periodo d'assenza del ragazzo dai social network. Come lo stesso "Cobra" ha raccontato nei giorni scorsi, è venuta a mancare la sua adorata nonna, quella che il pubblico di Uomini e Donne ha visto più volte nelle esterne che il tronista registrava nella sua casa milanese.

A stare accanto a Lorenzo in questo momento così delicato, c'è anche Claudia Dionigi.

La romana ha seguito il fidanzato in Lombardia e poche ore fa gli ha fatto una romantica dedica sul web: "Io ti starò sempre vicino, ti amo".

Nonostante la perdita che ha avuto, il giovane si mostra sempre molto sorridente e disponibile: anche se a distanza, infatti, il pugliese ha ringraziato le tantissime persone che gli hanno mandato anche solo un messaggio d'affetto e di supporto in questi giorni non proprio semplici per lui e per tutta la sua famiglia.