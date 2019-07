Oggi, lunedì 29 luglio, Deianira Marzano ha pubblicato su Instagram una segnalazione riguardante Luca Daffré ed Emma Muscat che in pochissimo tempo ha già creato tantissimo rumore sui social. Di che si tratta? A quanto pare una fan dell'influencer ha avvistato un paio di giorni fa l'ex corteggiatore di Uomini e donne assieme all'ex allieva di Amici in un famoso fast food vicino alla stazione di Milano Lampugnano.

Stando a ciò che ha raccontato la seguace, i due sembravano molto affiatati e felici l'uno accanto all'altra, tanto da far ipotizzare che tra loro ci sia qualcosa che vada ben oltre l'amicizia.

La segnalazione della fan della Marzano e lo scoop di Amedeo Venza

"Li ho avvistati venerdì sera al McDonald nei pressi della stazione di Milano Lampugnano" ha scritto l'ammiratrice di Deianira Marzano parlando del flirt tra Daffré e la Muscat.

"Lui era vestito di nero, mentre lei indossava dei pantaloncini corti e bianchi e aveva la coda. Stanno bene ma lui sta cercando visibilità se andrà sul Trono a settembre" ha aggiunto la ragazza. Le voci del gossip del presunto flirt tra l'ex corteggiatore e l'ex allieva di Amici sono giunte anche all'orecchio di Amedeo Venza. Quest'ultimo ha dichiarato che questo amoreggiamento tra i due sia soltanto una trovata pubblicitaria e niente di più: "Il provino di Luca Daffré per il trono non è andato a buon fine.

Così ha pensato bene di farsi vedere in giro assieme ad Emma Muscat, l'ex fidanzata di Biondo". Insomma, sarà vero? Chissà, nel frattempo Luca ha pubblicato su Instagram un suo scatto in cui si è mostrato molto sereno, e nella didascalia ha scritto la frase: "Storm's coming" (la pioggia sta arrivando). Insomma cosa avrà voluto dire il ragazzo? Questo potrebbe essere inerente al presunto idillio con la bella cantante di origini maltesi? Non ci rimane che scoprirlo nelle prossime indiscrezioni.

Deianira Marzano attacca la Muscat

Dopo aver saputo questo ennesimo gossip su Emma Muscat, Deianira Marzano ha attaccato la cantante maltese dicendo: "Emma! ma te li vuoi fare proprio tutti sia fidanzati che non? Ma tutt'apposto". Insomma delle dichiarazioni piuttosto pungenti ma ironiche quelle dell'influencer partenopea che è sempre al centro dell'attenzione grazie ai suoi commenti su Instagram.

Come risponderà la Muscat a queste dichiarazioni? Ignorerà tutto oppure si farà sentire giustificando il suo comportamento un po' frivolo con gli altri ragazzi? Chissà, quello che sappiamo è che Emma è una giovane ragazza di soli vent'anni ed è normale che si voglia divertire in maniera spensierata. Quindi non bisogna assolutamente giudicarla in maniera troppo negativa.