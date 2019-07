Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Luigi e Irene. La coppia, nata durante l'ultima stagione di Uomini e donne appare sempre più unita e affiatata, tanto che l'ex tronista non ha esitato a fare una dedica d'amore alla sua fidanzata per rendere pubblico il suo forte sentimento. Mastroianni, che di recente è stato al centro del gossip per aver paragonato Angela Nasti a Sara Affi Fella, ha usato parole davvero romantiche che hanno reso felice la Capuano.

La dedica di Luigi per Irene

"Sei gelosa, lunatica, psico, a volte nervosa e spesso istintiva e odiosa - ha scritto Luigi sul suo profilo Instagram - ma sei anche buona, generosa, gentile, solare, simpatica, ingenua e trasparente, con un cuore immenso! Grazie a te, che tiri fuori il meglio di me! Ti amo". Insomma, non ci sono dubbi sul fatto che dalla scelta in poi il sentimento che unisce l'ex tronista a Irene sia cresciuto sempre di più.

La dedica di Luigi è corredata da una magnifica foto di coppia, a confermare la stabilità che regna sovrana tra i due.

Queste parole hanno reso felicissima Irene e tutti i loro fan, ma il momento di tenerezza è successivamente sfociato in un siparietto molto divertente grazie all'intervento di Giulio Raselli. L'ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, attualmente impegnato in qualità di tentatore a Temptation Island, ha voluto giocare con Irene e Luigi, lasciando intendere di aver stretto una bella amicizia con i volti noti di Uomini e Donne.

L'intervento spiritoso di Giulio Raselli

"Anch'io la amo" ha scritto Giulio, andando a pizzicare l'ex tronista. A rispondere a questa scherzosa provocazione, però, è stata proprio Irene che ha sottolineato tra le righe la gelosia del suo fidanzato. A questo punto è giunta la controrisposta di Raselli, che ha affermato di essere pronto a parlare chiaro dei sentimenti che prova per Irene. Il messaggio di Giulio si è concluso con saluto affettuoso rivolto alla coppia, che evidentemente ha ben capito il tono ironico delle parole dell'ex corteggiatore.

Nessuna nube all'orizzonte per Luigi e Irene, i quali, a dispetto di quanto si potesse credere, sono riusciti a creare un rapporto solido. I due, dopo la scelta, continuano a passare la maggior parte del tempo insieme, dividendosi tra le rispettive città di appartenenza e gli impegni di lavoro. Non è escluso che la coppia prenda parte a qualche puntata della nuova stagione di Uomini e Donne: Irene e Luigi potrebbero tornare come ospiti e aggiornare i loro fan su come prosegue la relazione.

Intanto entrambi non perdono occasione per mostrarsi felici sui social: tra parole affettuose e scatti appassionati, il Mastroianni e la Capuano si sono confermati come una delle coppie più solide nate durante le ultime edizioni del dating show di Canale 5.