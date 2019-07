Dopo le foto di Angela con il calciatore Kevin Bonifazi che sarebbe il nuovo fidanzato dell'ex tronista, Luigi Mastroianni ha postato una Story su Instagram che pare essere proprio una frecciatina rivolta alla Nasti. Il volto noto di Uomini e donne ha paragonato la sua storia brevissima con Sara Affi Fella a quella che Angela ha avuto con Alessio: Mastroianni si è schierato dalla parte di Campoli, ironizzando sul comportamento dell'ex tronista.

Pubblicità

Pubblicità

Luigi paragona Angela a Sara Affi Fella

"29 maggio Ibiza, 15 giorni Serie A", ha scritto senza girarci troppo intorno Luigi sul suo profilo Instagram. Anche Angela, come Sara, dopo aver fatto la sua scelta ad Uomini e Donne, era volata in spagna con le amiche: successivamente c'era stato l'incontro con il calciatore Vittorio Parigini, per il quale la Affi Fella aveva mollato Luigi e contemporaneamente anche Nicola Panico che per tutto il tempo del trono era rimasto a casa a guardare, con la promessa che ben presto la loro storia, mai chiusa, sarebbe tornata allo scoperto.

Pubblicità

Ora se è vero che non si è mai parlato di un fidanzato segreto della Nasti durante il suo trono, quel che è accaduto dopo la scelta, per il Mastroianni, ad oggi felicemente fidanzato con Irene Capuano, ha numerose rassomiglianze con l'esperienza da lui stesso vissuta. "Io mi rivedo molto in Alessio, cit. Tvb'', ha poi concluso Luigi, il quale ha voluto dimostrare tutta la sua solidarietà nei confronti dell'ex corteggiatore, che secondo le ultime novità avrebbe subito le volontà di Angela, la quale si è mostrata già pubblicamente con il calciatore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Angela e Alessio: una storia brevissima

I fan di Uomini e Donne non hanno perso tempo, dopo la rottura con Alessio, non avevano perso tempo a paragonare Angela a Sara, ma la Nasti si era difesa affermando che la sua storia è totalmente diversa da quella della modella di Venafro. A chiarire tutta la situazione, però, saranno i diretti interessati: è stata infatti la storica autrice del dating show Raffaela Mennoia, sui social, a chiarire che sia Angela che Alessio sono stati invitati in studio a settembre per raccontare gli ultimi avvenimenti a tutti coloro che avevano fermamente creduto nella loro relazione.

Chissà se durante quella ospitata anche Luigi Mastroianni sarà presente negli studi Mediaset per dire la sua in merito o se si tratterà di un confronto a due. È chiaro che molti saranno i punti da trattare, a partire dalla durata così breve della loro storia, per passare poi alla scelta di Angela di partire per Ibiza subito dopo aver scelto di conoscere Alessio fuori dagli studi televisivi. Tanti dubbi da dissipare, che solo Angela e Alessio potranno dissipare.