Andrea Damante sembra abbia archiviato la relazione finita male con Giulia De Lellis. L'ex tronista di Uomini e donne è stato avvistato in dolce compagnia con una famosa blogger.

In una recente intervista, il Dama era apparso piuttosto amareggiato per la fine della relazione con la De Lellis. A tal proposito il giovane veronese aveva dichiarato: "Soffro molto per Giulia, ma provo a ricominciare. La vita va avanti, questa volta so di non aver sbagliato".

Inoltre, Andrea aveva affermato che prima del Gran Premio del Mugello, l'ex corteggiatrice del dating di Canale 5 era ancora con lui. Poi da un momento all'altro è stata paparazzata con Iannone.

Dopo la fine della liaison con l'influencer, Damante era stato paparazzato in compagnia di Barbara Fumagalli, ma aveva prontamente smentito di avere una relazione con lei. Oggi invece, il giovane è stato pizzicato dai fotografi di Gossip e tv in compagnia di Aurora Frattari in quel di Mikonos.

Dalle foto pubblicate sulla pagina Instagram del sito, sembra che i due siano in atteggiamenti piuttosto complici. Tuttavia né Andrea né la diretta interessa al momento hanno confermato di essere fidanzati. Per ulteriori informazioni, bisognerà attendere la versione ufficiale di Damante o della Frattari.

La ragazza avvistata con l'ex tronista di professione fa la blogger. Stando al giudizio di alcuni esperti, somiglierebbe molto all'ex fidanzata di Andrea. In merito a questa netta somiglianza, alcuni fan di Giulia hanno già commentato in modo negativo: "La brutta copia della De Lellis".

Giulia e Iannone: sempre più felici

Mentre il Dama sembra pronto a voltare pagina, Giulia De Lellis ha già ritrovato il sorriso al fianco di Andrea Iannone. Dopo la dedica dolcissima delle scorse ore pubblicata da lei su Instagram, i due hanno fatto un giro in scooter. La neo coppia sta già dividendo il web, ma ai diretti interessati sembra non importare nulla. A fare da contorno alla liaison tra l'influencer ed il pilota è proprio il comportamento di Iannone nei confronti della sua donna: l'ex fidanzato di Belen Rodriguez nella giornata di ieri ha rilasciato un commento al miele alla sua Giulia.

"Hai la capacità di portare il sole ovunque, l'hai fatto anche qui ad Assen. Erano anni che non lo vedevo". Dal canto suo l'influencer si è detta felice per i modi di fare pacati e gentili di Iannone: Per quanto cerchi di trattenermi, quando si tratta di te io sono felice". Tra i due la storia sembra essere molto di più di un semplice flirt estivo, tanto che Andrea Iannone ha già portato la sua Giulietta nella casa a Lugano, dove mise piede proprio la Rodriguez.

Le malelingue non dovranno fare altro che ricredersi su questa coppia.