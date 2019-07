In questi giorni si è molto parlato di Giulia Cavaglià e della fine della sua relazione lampo con Manuel Galiano. I due sono usciti dal programma di Maria De Filippi da pochissimo tempo, eppure, la loro storia è già giunta al capolinea. Subito dopo l'ufficializzazione di questa situazione, sul web hanno incominciato a svilupparsi dei rumors molto consistenti. Molti utenti, infatti, hanno sospettato che tra Giulia Cavaglià e la sua non scelta Giulio Raselli potesse esserci stato un riavvicinamento.

Sulla questione, però, è intervenuto direttamente l'ex corteggiatore. Il ragazzo, infatti, ha smentito categoricamente l'ipotetico ritorno di fiamma con l'ex tronista. Per avvalorare la sua tesi ha detto: "Non siate la seconda scelta di nessuno". Poche parole ma, sicuramente chiare,

Dopo la fine della storia con Manuel, Giulia si è riavvicinata a Giulio Raselli?

L'ultima trance di Uomini e donne non è stata sicuramente positiva per i tronisti che ne hanno fatto parte.

Due relazioni su tre, infatti, sono drasticamente capitolare. Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati dopo pochissimi giorni. Stessa fine è capitata anche a Giulia Cavaglià e Manuel Galiano: Quest'ultimi hanno generato parecchio scalpore perché, contrariamente ai loro colleghi di trono, nel momento in cui si sono lasciati, se ne sono dette di tutti i colori. Lei ha accusato l'ex corteggiatore di essere un bambino immaturo, mentre lui l'ha accusata di spettacolarizzare e strumentalizzare la situazione attraverso un eccessivo vittimismo.

Ad ogni modo, a generare particolare sgomento nelle ultime ore è stato il rumors relativo al possibile riavvicinamento tra Giulio Raselli e Giulia Cavaglià.

Giulio smentisce categoricamente il riavvicinamento con Giulia

I due, infatti, pare sarebbero stati avvistati all'interno della stessa macchina. Ad ogni modo, questo Gossip è stato drasticamente smentito da Raselli. Il ragazzo, infatti, ieri sera ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha detto che non bisogna mai essere la seconda scelta di qualcuno.

Pertanto, i fan devono stare tranquilli. Nelle clip in questione, il nome di Giulia non è mai stato pronunciato: tuttavia, però, ad ogni modo il riferimento è stato ovviamente chiaro e palese. A quanto pare, il tentatore di Temptation Island non ha minimamente intenzione di fare un passo indietro e di concedere una seconda chance alla Cavaglià.

Quest'ultima, però, almeno per il momento non ha ancora replicato a tali dichiarazioni. Nel suo cuore è forse in atto un ripensamento oppure no?

Non ci resta altro da fare che attendere ulteriori novità per scoprire come si evolverà la situazione.