Ieri sera, l'ex tronista del dating-show Uomini e Donne, Sara Affi Fella, ha pubblicato una foto su Instagram insieme al fidanzato Francesco Fedato mentre questi le dava un bacio sul ventre. La foto ha fatto pensare che la coppia fosse in attesa di un bambino, scatenando immediatamente il Gossip.

I fan, infatti, hanno cominciato a commentare e condividere lo scatto sui social network, facendo circolare la voce di una dolce attesa per la 23enne. La stessa Sara ha deciso di correre ai ripari, pubblicando delle Instagram Stories per spiegare come sono andate realmente le cose.

Pubblicità

Pubblicità

Sara Affi Fella nega di essere incinta: 'Non stavo bene'

Ieri sera 15 luglio, l'ex tronista di Uomini e donne, Sara Affi Fella, ha scatenato il gossip postando su Instagram una foto in compagnia del fidanzato Francesco Fedato. Nella foto pubblicata si può notare chiaramente il calciatore accovacciato su di lei mentre le accarezza e le bacia l'addome: la foto è accompagnata inoltre da un cuoricino rosso, simbolo d'amore tra i due.

Pubblicità

Lo scatto ovviamente ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. In molti hanno cominciato a commentare e condividere il post di Sara sui social avanzando l'ipotesi se l'ex tronista di Uomini e Donne fosse realmente incinta. Le voci si sono fatte sempre più insistenti al punto che la ragazza ha dovuto pubblicare qualche tempo dopo delle storie per cercare di spiegare la situazione. "Vado dritta al punto: non sono incinta. Ieri sera non stavo bene e il mio ragazzo mi ha coccolata, così ho deciso di scattare quella foto", ha dichiarato l'ex tronista.

Poco tempo dopo, in un'altra Instagram Stories, la ragazza si è rivolta ai suoi haters, dichiarando che questi non si smentiscono mai.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

"Siete sempre i soliti", riferendosi probabilmente alle varie critiche che volano continuamente verso di lei

Sara risponde all'ex corteggiatore Luigi Mastroianni

Recentemente l'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto discutere di sé per via di alcune sue Instagram Stories. La ragazza infatti, ha lanciato una frecciatina verso Luigi Mastroianni, ex corteggiatore di Uomini e Donne che scelse quando lei partecipò al programma, e attuale fidanzato di Irene Capuano.

Nella storia su Instagram, Sara chiede esplicitamente a Luigi di voltare pagina e di non continuare a parlare ancora di lei, in quanto la loro avventura a U&D si è conclusa, e anche perché adesso lui è felicemente fidanzato con un'altra ragazza. 'Adesso basta subire', ha dichiarato la ragazza, aggiungendo che anche lei ha la sua parte di colpa nella loro relazione, ma adesso è giunto il momento per lei di cambiare vita.

Pubblicità

Sara infatti, non lancerà più frecciatine nei confronti del suo ex fidanzato, ma reagirà verso tutti coloro che cercheranno di insinuare contro di lei, compreso Luigi Mastroianni.