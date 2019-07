Sara Affi Fella, la tronista dello 'scandalo' a Uomini e donne, torna a parlare sui social e questa volta lo fa puntando duramente il dito contro il suo ex fidanzato Luigi Mastroianni, con il quale ha vissuto una storia d'amore 'lampo' dopo la scelta avvenuta in trasmissione da Maria De Filippi. La bella Sara ha voluto rompere il silenzio su Luigi dopo che quest'ultimo l'ha tirata in ballo facendo un paragone con Angela Nasti, la tronista di quest'anno che ha lasciato il fidanzato incontrato a U&D dopo appena un mese e che adesso è già fidanzata con un calciatore di Serie A.

La reazione di Sara Affi Fella contro le frecciatine dell'ex Luigi

Una storia che in parte ricorda un po' quella di Sara, dato che anche lei dopo aver lasciato Luigi si fidanzò con un calciatore.

E proprio per questo motivo Luigi ha ammesso di rispecchiarsi molto in Alessio, il corteggiatore scelto dalla Nasti e già dimenticato dall'ex tronista.

Un confronto che tuttavia ha fatto sbottare la bella Sara, la quale ha postato una serie di Instagram Stories decisamente furiose nei confronti del suo ormai ex fidanzato. La Affi Fella ha sottolineato che da un anno a questa parte sta subendo le costanti frecciatine da parte di Luigi, il quale l'avrebbe bersagliata per tutta la durata del suo trono in trasmissione.

Tuttavia Sara non ci sta più e ha sottolineato che ormai il trono di Uomini e donne è finito e quindi anche lui deve smetterla di tirarla in ballo. 'Abbiamo due vite completamente diverse e continuare con questa storia credo che non serva a nessuno', ha dichiarato la Affi Fella.

Sara pur ribadendo e sottolineando ancora una volta di aver sbagliato e che il suo comportamento a Uomini e donne è stato errato ha dichiarato che lo stesso Luigi non sa come sono andate realmente le cose e quindi per questo motivo gli ha chiesto di non parlare e di non dare giudizi.

'Basta stare in silenzio e subire', dice Sara su Instagram

'Non serve riprendere quella storia che per me è stata un incubo', ha chiosato la Affi Fella nel suo messaggio-sfogo contro l'ex fidanzato, aggiungendo che dopo un anno è giunto il momento di dire basta allo stare in silenzio e subire.

Quale sarà a questo punto la reazione di Luigi? Replicherà alle Stories di Sara Affi Fella oppure seguirà il suo consiglio e quindi proverà ad andare avanti, evitando di tirare in ballo questa storia e la sua vicenda personale?

Lo scopriremo soltanto nel corso delle prossime ore.

Tornando, invece, alla vicenda di Chiara Nasti, Sara ha spezzato una lancia a favore della ragazza, sottolineando come la sua vicenda e quella della Nasti non siano uguali e quindi per questo motivo non possano essere paragonate.