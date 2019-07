Valentina Pivati, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è finita al centro del Gossip per un episodio poco piacevole. Le pagine social di un famoso ristornate siciliano, infatti, hanno reso pubblico il messaggio con il quale la ragazza aveva chiesto loro una collaborazione: una cena gratis in cambio di promozione sul suo seguitissimo account Instagram. I proprietari del locale non hanno apprezzato il gesto della giovane, tanto da arrivare a deriderla con un commento che sta facendo il giro della rete.

Il messaggio di Valentina, ex corteggiatrice di Mariano

Dopo la denuncia che ha fatto Sabrina Ghio contro un ristorante della Sardegna che avrebbe vietato l'ingresso a sua figlia, un'altra ex protagonista di Uomini e donne è finita al centro del gossip per un episodio simile. Sui social network, infatti, ha iniziato a circolare un messaggio che Valentina Pivati ha inviato in privato ad un locale siciliano per chiedere uno scambio di favori.

I gestori di questa attività, violando la privacy della ragazza, hanno permesso a tutti di leggere quanto segue: "Buonasera, mi chiamo Valentina e grazie ad un programma Tv sono cresciuta sulla piattaforma social, in particolare Instagram, iniziando a lavorare come influencer".

"Ad agosto sarò in Sicilia e mi chiedevo se potesse interessarvi, in cambio di pubblicità, ospitare me ed il mio fidanzato per una cena".

Insomma, l'ex spasimante di Mariano Catanzaro ha chiesto di poter mangiare gratis nel ristorante in questione, offrendo in cambio promozione sul web.

Il fatto che i proprietari abbiano deciso di pubblicare questo messaggio, conferma la loro volontà di non accettare la proposta della Pivati, la quale si è dovuta anche beccare un commento poco carino da parte degli addetti ai lavori.

"Il nuovo modo per farsi le vacanze a sbafu", è questa la scritta poco elegante che campeggiava sopra al post che il locale siculo ha caricato nelle scorse ore sul suo account ufficiale per prendere in giro Valentina e la sua richiesta.

Il passato in Tv di Valentina Pivati

Valentina Pivati è conosciuta soprattutto per la sua partecipazione a Uomini e Donne poco più di un anno fa: la ragazza è stata la corteggiatrice scelta da Mariano Catanzaro, il tronista napoletano che ha divertito tutto il pubblico nella stagione che ha avuto per protagoniste anche Sara Affi Fella e Nilufar Addati.

Il fidanzamento tra i due giovani non è avvenuto nel modo classico: lui ha deciso di lasciare la trasmissione dopo essere stato accusato di avere una compagna fuori, ed ha chiesto a Valentina di seguirlo.

La storia d'amore tra la Pivati e Catanzaro è durata qualche mese: dopo un reciproco scambio di accuse sui social network, i due si sono detti addio.