Raffaella Mennoia, tramite il suo profilo Instagram ha fatto sapere ai suoi followers che nella giornata di oggi sarebbe stato pubblicato un importante video con delle novità sul programma di Uomini e Donne. Nello specifico la Mennoia ha affermato: "Ragazzi buongiorno e buona domenica, volevo avvisarvi che domani pubblicherò un video che riguarda Uomini e donne, su un'importante comunicazione".

Il famoso video con l'annuncio importante è stato pubblicato oggi alle ore 13, dal profilo Instagram della redattrice del programma di Canale 5 più seguito nel pomeriggio, con cui ha fatto sapere che la redazione del programma, dopo le tante voci che si sono susseguite in merito alla fine della storia d'amore tra Angela e Alessio e Giulia e Manuel, ha deciso di pubblicare dei video con delle loro interviste a partire da venerdì 26 sul sito di wittytv.

Ecco le parole precise della Mennoia: "Ciao a tutti come sapete sono molte le voci che girano sul web riguardanti la rottura tra Angela e Alessio, Giulia e Manuel. Proprio per questo noi della direzione di Uomini e Donne abbiamo deciso di far chiarezza parlando con i diretti interessati. Nei prossimi giorni infatti saranno proprio loro a raccontarci come saranno andate realmente le cose. Le interviste saranno pubblicate su wittytv.it da venerdì.

Grazie"

Le ultime novità su Angela e Giulia

Non sono passati molti giorni dalla messa in onda dell'ultima puntata di Uomini e Donne che Angela Nasti si è lasciata con Alessio Campoli, il corteggiatore che aveva scelto. Da allora molti sono i rumors che si sono susseguiti e che volevano che l'ex tronista avesse scelto Alessio solo per fare una scelta televisiva, per "business". Dopo poche settimane dalla fine della loro storia la Nasti ha annunciato, tramite il suo profilo Instagram, di aver trovato di nuovo l'amore e di essere felice accanto a Kevin Bonifazi, calciatore del Torino.

Anche la loro relazione è stata travolta dal Gossip: pochi giorni dopo l'annuncio, sono tante le voci che si sono susseguite sul web in merito a possibili conoscenze che il calciatore avrebbe portato avanti in contemporanea alla sua storia con l'ex tronista. Non solo, ma nelle ultime ore sul web sta girando la voce secondo cui coppia si è già lasciata.

Giulia Cavaglia invece dopo aver scelto Manuel Galiano, se inizialmente ha rilasciato dichiarazioni al Magazine di Uomini e Donne per far sapere quanto era felice della sua scelta e della loro storia d'amore, a seguito della vacanza del fidanzato, fatta ad Ibiza con gli amici e dove pare che lui l'abbia tradita, è entrata in una crisi che ha portato la coppia a lasciarsi.

Nelle ultime ore si sta facendo sempre più insistente la voce che vuole Giulia nuovamente felice insieme a Pietro, un calciatore di 21 anni che milita nelle serie minori.

Da venerdì finalmente sapremo la verità sia sul perché entrambe le storie d'amore siano finite così velocemente, sia sul presunto tradimento di Manuel, sia infine sulle nuove relazioni delle due ex troniste di Uomini e Donne.