La presunta crisi di coppia tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino sta facendo discutere molto sul web. Entrambi gli ex protagonisti del dating show Uomini e Donne hanno esposto a loro versione dei fatti, anche se i fan della coppia non sono convinti di quanto hanno dichiarato.

Tra tutti coloro che hanno commentato il Gossip e le indiscrezioni che girano sul web, troviamo l'ex tronista Andrea Zelletta.

L'ex rivale di Ivan ha pubblicato su Instagram una Stories dove assume un atteggiamento piuttosto polemico nei confronti della coppia, quasi a voler lanciare una frecciatina.

Uomini e Donne: Andrea Zelletta si sfoga su Instagram: 'Questa suspense solo per creare gossip'

Le varie dichiarazioni di Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino continuano a essere sulla bocca di tutti e su molti siti web. Ciò che però crea dubbi ai fan è il fatto che Sonia afferma di essere in crisi con il fidanzato, mentre Ivan sostiene che tra loro non c'è nessuna crisi.

L'ex tronista del dating show Andrea Zelletta, all'epoca rivale di Ivan a Uomini e donne per contendersi la mano di Natalia Paragoni, ha fatto sapere la sua opinione tramite una Stories su Instagram. Nel testo pubblicato il giovane esordisce affermando che solitamente non si intromette negli affari altrui, ciò nonostante, aggiunge subito dopo, che nella vita bisogna essere chiari.

Successivamente Andrea Zelletta, irritato dalle continue voci che circolano sul web su Ivan e Sonia, ha sostenuto che tutte le loro dichiarazioni servono soltanto per creare gossip e far discutere di sé.

Il giovane, dunque, la pensa alla stessa maniera di molti fan della coppia, ovvero perché Sonia e Ivan non parlano chiaramente di ciò che sta accadendo all'interno della loro vita di coppia? Tra i due, secondo i fan, è Sonia che sta creando più dubbi, anche perché è stata proprio lei a lanciare la notizia di una presunta crisi con Ivan.

La rivalità di Andrea e Ivan a Uomini e Donne per colpa di Natalia

Durante la loro partecipazione a Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Ivan Gonzalez, non sono mai andati d'accordo.

A testimoniare ciò le varie liti in studio tra i due tronisti. Prima che Andrea partecipasse al dating show di Maria De Filippi, Natalia Paragoni corteggiava lo spagnolo, e a quanto pare, la disputa tra i due è iniziata proprio per via di Natalia. A vincere la "battaglia", come ben sappiamo, è stato Andrea che ora sta vivendo un periodo da favola in compagnia della sua anima gemella. Il loro fidanzamento infatti, procede magnificamente ormai da circa due mesi, al contrario la relazione tra Ivan e Sonia forse sta attraversando un periodo di crisi.

Forse, dopo Angela e Giulia, anche Ivan potrebbe prendere in considerazione l'idea di lasciare Sonia.