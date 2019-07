Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà approfondito maggiormente il personaggio di Mia Parisi, che fino ad oggi era stato relegato solo a qualche siparietto dai toni molto leggeri, che ne delineava i tratti come piccola peste. La ragazza subirà uno schiaffo e non la prenderà affatto bene, ma oltre a questo evento verranno spiegati maggiori dettagli sul suo contesto familiare. Parallelamente a questa vicenda, Vittorio avrà il suo bel daffare con Alex e Anita, il giovane Del Bue prenderà una decisione definitiva sul suo futuro sentimentale.

Pubblicità

Pubblicità

Inoltre verrà dato nuovamente spazio a Giulia e Denis. Di seguito le anticipazioni degli episodi di un posto al sole che andranno in onda fino al 26 luglio, relativi a queste appassionanti storyline.

Mia subisce uno schiaffo

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, accadrà un evento molto particolare, dato che la piccola Mia (Ludovica Nasti) riceverà un ceffone. Non vengono forniti dettagli su chi le darà questo schiaffo e quale sia la motivazione, tuttavia va sottolineato che, per quanto si parli del fatto che Vittorio venga a conoscenza di maggiori dettagli sulla famiglia di Mia e Alex, è davvero difficile pensare a una storia di maltrattamenti.

Pubblicità

Più probabile invece che qualcuno, indispettito dagli atteggiamenti di Mia, perda le staffe e le molli un ceffone. Dalle anticipazioni ci viene rivelato che la ragazza subirà molto lo schiaffo ricevuto e cercherà di farla pagare ad Alex (Maria Maurigi) il che può suggerire che sarà proprio la sorella maggiore a perdere la pazienza e schiaffeggiarla, non è da escludere però che possa trattarsi di un altro suo familiare, mentre risulta difficile, anche se non impossibile, immaginare che sia Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) l'autore del deplorevole gesto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Vittorio tra Alex e Anita

Dopo essere stato in vacanza a Berlino assieme ad Alex, al suo ritorno Vittorio sarà sempre più indeciso su chi scegliere tra quest'ultima ed Anita (Ludovica Bizzaglia). Il ragazzo, convinto di amarle entrambe seppur in modo diverso, vivrà dei sentimenti contrastanti e faticherà seriamente a capire cosa prova realmente. In seguito Vittorio si troverà incastrato in una situazione molto stressante poiché dovrà contemporaneamente badare alle pressioni della madre Assunta (Daria D'antonio) e alle tensioni che sono nate nella famiglia della sua fidanzata.

Giulia e Denis

Non viene chiarito cosa accadrà tra Giulia (Marina Tagliaferri) e Denis (Corrado Tedeschi), ma avverrà un evento tanto sorprendente quanto spiacevole che porterà la donna a perdere ogni certezza sull'uomo che amava. Dopo essere stata per alcun giorni assieme a lui la donna si appresterà a trascorrere l'ultimo giorno con Denis e a quel punto dovrà prendere una difficile decisione.