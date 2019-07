Nuovi episodi con la longeva soap opera di Rai tre, intitolata "Un posto al sole", ambientata nello storico palazzo Palladini. Le anticipazioni dell'appuntamento in onda su Rai 3 lunedì 9 luglio (numero 5291) svelano che, al centro dell'attenzione delle trame, ci sarà il personaggio di Alberto (Maurizio Aiello) alle prese con alcuni problemi da risolvere. Il dottor Palladini prenderà pieno potere all'interno delle imprese Viscardi provocando la disperazione di Marina (Nina Soldano), costretta a sottostare alle richieste dell'uomo.

Alberto non vorrà limitare i propri affari al ruolo di amministratore delegato ma verrà a conoscenza dell'idea del chartering organizzata da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e dal figlio Filippo (Michelangelo Tommaso). L'amico di Valerio vorrà evitare che il dottor Sartori e il genitore riescano a costruire un progetto di caratura internazionale con l'aiuto di un intermediario.

Il dottor Palladini vuole mettere nei guai i due rivali

Il legale vorrà giocarsi qualsiasi tipo di carta per rendere impossibile la vita del suo rivale Roberto: l'intenzione sarà quella di vendicarsi del male subìto in passato.

Il Palladini deciderà di mettere in atto un piano. L'uomo vorrà ostacolare la possibilità che Ferri e il figlio possano cominciare questa collaborazione consistente nel noleggio delle barche. Si è rivelato fondamentale l'aiuto economico di Serena (Miriam Candurro) che ha messo a disposizione i propri fondi per poter realizzare questo progetto.

Franco pronto a ricucire il rapporto con Ciro

La situazione potrebbe prendere una piega inaspettata in quanto Alberto avrà intenzione di mettersi in contatto con alcuni affaristi di Londra per mettere nei guai Roberto.

Un altro capitolo di 'Un posto al sole' riguarda il personaggio di Franco (Peppe Zarbo), il quale sarà chiamato a risolvere alcuni problemi legati al rapporto con l'amico Ciro, con il quale ha avuto uno scontro dopo il comportamento del ragazzo nei confronti di Angela (Claudia Ruffo). Il coach si dichiarerà pronto a ricucire i rapporti con il pugile e il ritorno in palestra permetterà al padre di Bianca di chiarirsi con Ciro.

I dubbi di Vittorio

Inoltre Franco Boschi potrebbe venire a conoscenza di una novità inaspettata sul conto del giovane uomo intenzionato a prendere una decisione importante.

Franco si troverà alle prese con una rivelazione dell'amico, il quale vorrebbe lasciare la città di Napoli. Nel frattempo Vittorio non sarà in grado di mettere fine alla sua confusione sentimentale, nonostante abbia avuto un incontro con Anita. L'uomo ha annunciato alla ragazza l'intenzione di voler stare con Alex. Infine il giovane Del Bue non sopporterà le intromissioni di Assunta che si presenterà nella sua abitazione per fare la conoscenza della nuova compagna del figlio.