Proseguono le avventure dei protagonisti della longeva soap opera di Rai 3 "Un posto al sole", ambientata nello storico palazzo Palladini. Le anticipazioni dell'appuntamento trasmesso venerdì 19 luglio raccontano che sarà al centro delle trame la famiglia Sartori. Filippo vivrà un momento di serenità dopo aver avuto dei contrasti con la moglie causati dal suo nuovo impiego. Il fratello di Sandro si è visto infatti costretto a lasciare per motivi lavorativi la città di Napoli e recarsi a Londra in modo da concludere gli affari con gli intermediari.

Pubblicità

Pubblicità

Filippo, Roberto e Serena danno inizio al progetto lavorativo

Arriverà il momento della svolta dopo che il dottor Ferri, il figlio e Serena (Miriam Candurro) saranno felici di poter dare inizio alla nuova attività imprenditoriale. I tre cominceranno l'avventura, sperando in un futuro roseo dopo aver avuto le concessioni dagli intermediari. Un altro capitolo riguarda il Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), che ha fatto ritorno a palazzo Palladini, rendendo felice la famiglia Giordano. Rimarrà tuttavia la preoccupazione di Raffaele (Patrizio Rispo) per lo strano comportamento di Diego.

Pubblicità

Raffaele preoccupato per Diego

Le anticipazioni di Un posto al sole continuano con Patrizio (Giorgia Gianetiempo), che si dirà sicuro di aver fatto la scelta giusta accettando l'offerta lavorativa ricevuta da Filippo e Serena. Il ragazzo sarà contento di poter lavorare come cuoco e si dimostrerà entusiasta per aver ricevuto questo nuovo impiego che gli potrebbe dare nuove prospettive. Il giovane Giordano ritornerà a stare in pianta stabile nella città di Napoli, allietando la sua famiglia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Le anticipazioni di Un Posto al sole relative alla puntata in onda venerdì 19 luglio raccontano inoltre che Diego (Francesco Vitiello) continuerà a vivere un momento complesso per via della fine della storia con Beatrice. La situazione per il ragazzo si è aggravata dopo aver perso il lavoro come agente assicurativo. Il primogenito di Raffaele provocherà la preoccupazione del padre, in quanto continuerà a non farsi sentire e il suo silenzio non potrà passare inosservato.

Le incertezze di Giulia

Giulia (Marina Tagliaferri), nel frattempo, attraverserà momenti difficili e capirà che l'incontro con Denis (Corrado Tedeschi) non è stato risolutivo, facendole permanere grossi dubbi riguardo la loro relazione. Arriverà il giorno del ritorno a palazzo Palladini di Alex e Vittorio (Amato D'Auria), che hanno passato romantici momenti a Berlino. La quiete durerà poco in quanto Alex si troverà alle prese con una telefonata inaspettata che la scombussolerà non poco.