Grande attesa per le nuove puntate della soap opera Un posto al sole che vedremo in onda la prossima settimana in prima visione assoluta su Rai 3. Le anticipazioni ufficiali rivelano che assisteremo ad un graditissimo ritorno in scena: parliamo del giovane Patrizio, il quale aveva abbandonato Napoli per effettuare uno stage in un ristorante stellato di Alba.

Spoiler Un posto al sole, puntate 15-19 luglio: il ritorno di Patrizio a Napoli

Il giovane ragazzo tornerà a Napoli facendo una sorpresa a suo papà Raffaele.

L'uomo, infatti, si ritroverà Patrizio davanti mentre sta innaffiando le piante a Palazzo Palladini: cosa farà adesso Patrizio che è tornato a casa? Gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole rivelano che Raffaele e Ornella sono abbastanza preoccupati per il futuro del figlio. Patrizio, però, tranquillizzerà i genitori dicendogli che in realtà questo suo soggiorno a Napoli non durerà tantissimo, visto che gli hanno offerto di continuare a lavorare nel ristorante e lui ovviamente ha accettato.

Eppure Patrizio non sa che ben presto riceverà una nuova entusiasmante proposta di lavoro. Serena e Filippo, infatti, sono in grande difficoltà perché si sta avvicinando la data della prima partenza dello yatch di lusso, solo che il cuoco che avevano ingaggiato ha dato loro buca all'ultimo momento. E così, nel momento in cui scopriranno che Patrizio è tornato di nuovo a casa, Serena chiederà subito al ragazzo di lavorare con loro. Quale sarà la sua reazione?

Accetterà oppure no?

Gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole in onda dal 15 luglio in poi, inoltre, rivelano che Marina cerca di creare un legame con un senzatetto che è entrato di nascosto nella sua abitazione. Peccato, però, che non tutto andrà nel migliore dei modi e soprattutto nel verso in cui la donna aveva sperato.

Giulia va da Denis, Vittorio e Alex in viaggio assieme

Occhi puntati anche su Vittorio e Alex, i quali sembrano aver ritrovato un po' di serenità.

In questi nuovi appuntamenti con la soap opera di Rai 3 vedremo che i due partiranno assieme per una breve vacanza a Berlino. Al loro ritorno, però, la ragazza riceverà una telefonata del tutto inaspettata che la lascerà senza parole.

Giulia, invece, ha deciso di andare per qualche giorno da Denis, anche se Niko aveva bisogno di lei a Napoli. E poi ancora le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Beatrice farà un annuncio importante al suo studio.

La donna, infatti, confessa di aver ricevuto un'importantissima offerta di lavoro; nel frattempo Diego appare sempre più depresso e non pare affatto migliorare nonostante la vicinanza dei suoi affetti più cari.