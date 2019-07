Prosegue, con successo, la programmazione estiva della soap Un posto al sole. La produzione partenopea (che si godrà un periodo di meritata vacanza solo dal 12 al 23 agosto) non smette di appassionare il numeroso pubblico di Rai 3 che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, segue le vicende dei suoi beniamini. Anche gli episodi che andranno in onda dall'8 al 12 luglio si preannunciano, già dalle trame, ricchi di colpi di scena. In particolare, le anticipazioni si concentrano sulla complessa vicenda sentimentale che ormai da tempo coinvolge Diego e Beatrice.

Pubblicità

Pubblicità

L'uomo, consapevole che il comportamento aggressivo messo in atto per riconquistare la sua ex compagna non ha portato alcun risultato, deciderà di adottare una strategia completamente diversa. Per avvicinarsi nuovamente a Beatrice infatti proverà ad instaurare con lei un rapporto di semplice amicizia. Una mossa che insospettirà Raffaele tanto da spingerlo a suggerire alla donna di allontanare il figlio. Inoltre il già precario stato psicologico di Diego sarà messo alla prova dalla crescente attrazione di Beatrice per Aldo. L'affascinante avvocato infatti non smetterà di attirare l'attenzione della donna scatenando l'ira del giovane Giordano.

Pubblicità

Spoiler Un posto al Sole: Vittorio tradisce Alex con Anita

Se Beatrice si ritroverà nel bel mezzo di un triangolo amoroso, anche il giovane Del Bue affronterà un periodo particolarmente complesso in campo sentimentale. Dopo il serrato corteggiamento di Anita, Vittorio finirà per cedere alle sue lusinghe e i due trascorreranno un pomeriggio di intensa passione. Dopo quanto accaduto tuttavia il ragazzo sarà distrutto dai sensi di colpa nei confronti di Alex e sarà proprio a quel punto che comprenderà la necessità di scegliere una delle due donne.Nel frattempo Otello, sempre più provato dall'assenza di Teresa, deciderà di recarsi al comando dei vigili per ritrovare i suoi ex colleghi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Cerruti e Cotugno tuttavia non apprezzeranno la sua visita. Un evento inaspettato però risolleverà il morale del simpatico Testa: l'uomo, in modo del tutto casuale, salverà la vita ad un suo amico. Una mossa che lo renderà una vera e propria star del web.

Anticipazioni UPAS: Franco e Ciro si rincontrano

Infine le trame di Un posto al Sole relative alla seconda settimana di luglio si concentrano anche sul personaggio di Marina. La Giordano, sempre più convinta che il senzatetto sia in realtà suo padre, deciderà di ospitare l'uomo nella sua abitazione.

Il suo intento sarà, infatti, quello di scoprire qualcosa in più sulla vera identità di Arturo.Franco, invece, ritornerà in palestra dopo un periodo di convalescenza. Un'occasione che gli permetterà di incontrare il suo ormai ex amico Ciro. I due uomini, dopo aver appianato le divergenze che li tormentavano da tempo, decideranno di dirsi definitivamente addio e Ciro lascerà per sempre la palestra.