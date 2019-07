Continuano, senza sosta, le straordinarie avventure che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, appassionano il numeroso pubblico della soap Un posto al sole. Dopo le straordinarie rivelazioni e i colpi di scena che hanno coinvolto i protagonisti nel corso degli episodi precedenti, anche le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 22 al 26 luglio assicurano nuovi risvolti che lasceranno i telespettatori senza fiato. In particolare, giungerà ad un punto di svolta la complessa situazione sentimentale che - ormai da settimane - assilla Diego Giordano.

Pubblicità

Pubblicità

L'uomo, sempre più sconvolto dalla separazione con Beatrice, correrà il rischio di compromettere seriamente la sua vita. Una situazione che getterà nel panico il padre sempre più in ansia per il precario stato psicologico del figlio. Sarà proprio a quel punto che Raffaele, ormai esasperato, cercherà l'aiuto di Ornella: i due cercheranno insieme una soluzione per poter finalmente alleviare la sofferenza di Diego.

Upas spoiler: Peggiorano le condizioni di salute di Vittorio

Ma se i Giordano affronteranno un periodo particolarmente complesso, anche Marina si troverà a dover fare i conti con la malattia di Arturo.

Pubblicità

Nelle prossime puntate di Un posto al sole la Giordano si avvicinerà al padre, sempre più convinta ad instaurare un rapporto di confidenza per poter beneficiare degli ultimi mesi di vita dell'uomo. L'idillio, tuttavia, sarà interrotto dall'improvviso peggioramento delle condizioni di salute di Arturo. Una situazione che spingerà Marina a mettere in gioco tutte le sue forze pur di prendersi cura del padre. Nel frattempo, anche i problemi giudiziari di Arturo torneranno ad assillare la Giordano che farà di tutto pur di rendere giustizia all'uomo che l'ha messa al mondo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Novità interessanti riguarderanno anche Vittorio. Il ragazzo, sempre più combattuto tra Alex ed Anita, scoprirà qualcosa in più - dopo un misterioso incontro a Vulcano - sulla famiglia della sua fidanzata. Tuttavia la situazione giungerà ad un punto di svolta quando il giovane Del Bue si ritroverà nel bel mezzo delle pressioni esercitate dalla madre e dalla famiglia Parisi.

Anticipazioni Un posto al sole: Filippo fa una proposta inaspettata a Serena

Infine nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 22 al 26 luglio Filippo e Serena avranno l'occasione di trascorre qualche ora di relax su una delle loro imbarcazioni.

Un'occasione che l'uomo utilizzerà per esprimere alla moglie il suo desiderio di diventare nuovamente padre. Presa in contropiede, la Cirillo rimarrà spiazzata dalla proposta di Filippo, ma alla fine deciderà di confessargli la dura realtà: Serena non è pronta a mettere al mondo un altro bambino.