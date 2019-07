Le trame italiane di Una vita vedranno presto Blanca riabbracciare il suo piccolo Moises ma dalla Spagna, arrivano spoiler poco rassicuranti per la giovane Dicenta.

Blanca riavrà il suo piccolo Moises, la Dicenta Junior lo ritroverà con l'aiuto dell'amato Diego. Ursula e Samuel avevano pianificato tutto, affinchè il neonato fosse ritenuto morto e la madre non lasciasse Acacias. La prima persona che si scontrerà con la dark lady di Acacias sarà Leonor che vorrà aiutare Blanca e incastrare Ursula. Moises verrà poi portato, di nascosto in ospedale dallo zio e quando i genitori lo ritroveranno, il bambino sarà gravemente ammalato.

Blanca ritrova il suo bambino, Ursula attacca Leonor

Samuel, da sempre complice di Ursula per la gelosia provata verso il fratello, aiuterà quest'ultimo a ritrovare Moises. Il più giovane degli Alday accompagnerà Blanca e Diego nel luogo in cui sapeva che il neonato era stato nascosto dalla Dicenta. I genitori naturali, per fortuna, arriveranno al nascondiglio del bambino prima dell'anziana istitutrice e avranno modo di riabbracciarlo con felicità e commozione.

Ursula non ce la farà a trattenere la sua follia malefica e, dopo avere scoperto che Moises è scomparso, si recherà, con grande fretta, a casa di Blanca e Diego. La coppia però studierà un piano per non perdere nuovamente il piccolo e dirà alla Dicenta di non sapere nulla, nè di conoscere il bambino da lei cercato. La loro figlia, diranno Blanca e il suo amato, è morta e sepolta. La Dicenta, credendo di impazzire, si recherà a casa di Leonor per riavere il neonato.

La Hidalgo ribadirà di non conoscere alcun Moises e Ursula la minaccerà con un coltello per farsi dire la verità.

Dopo avere udito le parole della scrittrice, la Dicenta si sentirà enormemente in colpa per quello che potrebbe essere accaduto al piccolo Moises. Lei avrebbe voluto crescerlo e invece si ritroverà ingannata, come era sua consuetudine fare agli altri. Ursula lascerà stare la figlia di Rosina e rivolto il coltello verso se stessa, cercherà di tagliarsi le vene. La perfida donna non riuscirà a togliersi la vita, Liberto Seler la salverà.

La felicità della giovane Dicenta durerà poco, Moises si ammala

Sarà proprio a questo punto che Samuel avrà paura di perdere Blanca. Il giovane Alday porterà Moises all'ospedale, dopo averlo sottratto ai genitori naturali. Blanca e Diego se ne sarebbero andati da Acacias con il piccolo per formare la loro famiglia. Questo però non rientrerà nei piani di Samuel che escogiterà il modo per far rimanere la sua ex moglie vicino a lui, nel ricco quartiere.

Riera informerà Diego che Samuel è responsabile di avere attaccato la carrozza, prima della nascita di Moises. Il giovane Alday ha mentito e tradito ancora una volta il fratello. Samuel, d'accordo con il dottor Guillen, dirà a Blanca e Diego di recarsi in ospedale. La coppia raggiungerà il figlio che si troverà in gravi condizioni fisiche. Moises verrà trovato afflitto da vomito e febbricitante.

Blanca e Diego in un primo momento crederanno che il loro bimbo sia veramente ammalato, cambieranno però presto idea sulla causa della malattia.

Ursula e le sue strategie faranno capire alla coppia che anche Samuel potrebbe avere escogitato il modo di fare rimanere Blanca ad Acacias. Purtroppo i loro sospetti si riveleranno esatti: Samuel ha causato la febbre del piccolo, per non farli partire e averli in pugno.