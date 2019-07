La telenovela Una vita torna in onda oggi 27 luglio su Rete 4, in quello che è diventato il tradizionale appuntamento serale del sabato. Approfittando della cancellazione de Il Segreto, le vicende di Acacias 38 avranno inizio alle ore 21:30 e proseguiranno fino alle ore 23:45 circa, per più di due ore ricche di colpi di scena. Le trame, infatti, saranno ampiamente riservate al desiderio di vendetta di Blanca, più che mai decisa a scoprire dove Ursula abbia nascosto il piccolo Moises.

E per raggiungere il suo obiettivo, la giovane Dicenta arriverà persino a fingere il suicidio. Spazio anche alle indagini riguardanti Peña, con l'introduzione di Iñigo nella stanza di quest'ultimo. La vista di Arturo continuerà a peggiorare anche se l'uomo rifiuterà di confessare a Silvia ciò che sta accadendo. Ignara di tutto, lei deciderà così di partire per l'Italia insieme ad Esteban.

Serale Una Vita del 27 luglio: Blanca finge il suicidio

Le anticipazioni di Una Vita relative alla puntata serale odierna si concentrano sul disperato tentativo di Blanca di scoprire dove si trovi Moises.

La giovane Dicenta prenderà un coltello e si preparerà a puntarlo contro Ursula per obbligarla a confessare la verità ma proprio in quel momento la madre la sorprenderà, obbligandola a mentire sulle proprie intenzioni. Blanca, infatti, fingerà di volersi togliere la vita a causa delle sofferenze per la morte della sua 'bambina'. Pensando di essere ancora al sicuro, la dark lady continuerà a tramare alle spalle della figlia, cercando di accelerare i tempi per il suo ricovero in ospedale, ancor più necessario quando troverà lo stemma dei Koval nascosto in un tovagliolo di Carmen.

Ma Blanca non vorrà perdere altro tempo e si preparerà a compiere una mossa disperata. Per tale ragione, chiederà alla madre di accompagnarla in cimitero per un ultimo saluto alla tomba della 'figlia' prima del ricovero nella clinica di igiene mentale.

Anticipazioni Una Vita: Silvia decide di partire per l'Italia

Proseguendo con le storie degli altri abitanti di Calle Acacias, le anticipazioni di Una Vita della puntata del 27 luglio rendono noto che Arturo continuerà a mentire a Silvia, tenendole nascosta la verità sulle sue condizioni di salute.

Il colonnello, invece, confesserà ad Augustina di essere ormai sul punto di diventare cieco. Nel frattempo, stanca dell'ennesimo rifiuto, Silvia deciderà di partire per l'Italia insieme ad Esteban. Iñigo chiederà a Flora di uscire insieme a Peña per poter entrare indisturbato nella sua stanza. Il suo obiettivo sarà di scoprire per quale ragione abbia scritto una lettera nella quale parla del pasticcere e le indagini daranno presto i loro frutti.

Iñigo, infatti, troverà una missiva indirizzata ad un certo Naraka Singk insieme alla carta d’identità del vero Iñigo Cervera.