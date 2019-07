Nelle prossime puntate di Una vita, nella telenovela spagnola firmata da Aurora Guerra ci saranno nuove sorprese per i telespettatori.

Nel corso della settimana dal 22 al 27 luglio, Arturo deciderà di operarsi alla cataratta, ma il medico gli dirà che questo sarà possibile solo quando avrà perso del tutto la vista. Questa informazione porterà il Colonnello a continuare a nascondere a Silvia il suo stato di salute.

Iñigo scoprirà il bacio che c'è stato tra Flora e Paquito e questo gli farà temere che la Deliciosa potrebbe avere di nuovo dei problemi a causa dello scandalo che potrebbe sollevarsi.

Ursula minaccerà Carmen

Intanto Diego e Samuel riveleranno a Leonor che Moises è ancora in vita. Ursula sarà sicura che sia stata Carmen a mostrare a Diego il posto in cui si trovava Moises e vorrà fargliela pagare.

La Dicenta farà in modo che la domestica si trovi a calle Acacias durante la notte e, servendosi di uno scagnozzo, la ferirà ad una mano minacciandola. Tuttavia, Riera prometterà di vendicarsi di Ursula.

Nel frattempo Servante chiederà a Paquito di dichiarare a tutti che è stata Flora a baciarlo, in modo da salvare il suo lavoro. Riera proporrà un'alleanza a Diego affinché lo aiuti a combattere contro Ursula: in cambio, gli offrirà di ritrovare Moises.

La Dicenta vedrà la scena di un abbraccio tra Silvia ed Esteban: si tratterà di un gesto d'affetto in seguito alla scoperta della morte di un amico di Márquez. In seguito, Ursula minaccerà di far licenziare Paquito a causa del bacio con Flora che, pur di difenderlo, dirà di aver preso lei l'iniziativa.

Servendosi di una registrazione, Leonor svelerà a tutti i vicini che sono stati manipolati da Cristina per riportare i loro segreti alla Dark Lady.

Diego incontrerà Blanca

Samuel convincerà Blanca ad incontrare Diego: lui le svelerà che Moises è ancora vivo. A questo punto la ragazza vorrà mettere in atto un piano per vendicarsi di Ursula, la rapitrice del bambino.

Flora rovisterà in camera di Peña e scoprirà che il ragazzo nasconde diverse fotografie di Iñigo: quando la sorprenderà tra le sue cose Peña le confesserà i suoi sentimenti, invece di arrabbiarsi.

La Dicenta confiderà ad Arturo la scena dell'abbraccio di Silvia ed Esteban, ma il Colonnello si infurierà con lei, cacciandola di casa. La Reyes chiederà ad Arturo di partire con lei per l'Italia, ma l'uomo, ormai prossimo alla cecità, rifiuterà.

I domestici della soffitta avranno delle strane allucinazioni a causa delle erbe di Jacinto. Nelle loro visioni comparirà, tra le altre cose un televisore.

Nel frattempo Agustina capirà che Arturo sta nascondendo il suo grave problema agli occhi.

Blanca ritornerà ad Acacias 38 e, piena di rabbia, sembrerà sul punto di voler colpire Ursula.