Un nuovo lutto caratterizzerà le puntate di Una vita in onda dall'8 al 13 luglio su Canale 5 (e il sabato su Rete 4). Questa volta ad avere la peggio non sarà un abitante di Calle Acacias, ma una persona che avrebbe potuto aiutare Blanca e Diego a scoprire la verità sul parto. Si tratterà di Aurelia, la forestiera che ha aiutato la Dicenta nei momenti successivi alla nascita della bambina che poi sarebbe deceduta. Ma proprio quanto la verità potrebbe finalmente essere svelata, la donna sparirà improvvisamente.

Le trame della prossima settimana si concentreranno anche su Blanca, più che mai alle prese con le pressioni della bigotta Cristina Novoa. Spazio anche alle condizioni di salute di Arturo, oltre che ad un 'incidente' che riguarderà Peña, costretto a lottare tra la vita e la morte.

Anticipazioni Una Vita: Ursula uccide Aurelia

Le anticipazioni di Una Vita sulle puntate in onda dall'8 al 13 luglio rivelano che Blanca confesserà pubblicamente di avere commesso diversi errori a causa del suo rapporto con Diego.

Durate la sua ammissione, determinata dalle pressioni di Cristina Novoa, il più giovane dei fratelli Alday noterà tra la folla Aurelia e si avvicinerà a lei. La donna, che aveva aiutato Blanca poco dopo al parto, gli racconterà alcuni dettagli di quei concitati momenti e ammetterà di non avere tagliato il cordone ombelicale. Le sue parole porteranno Diego a pensare che, in effetti, i ricordi dell'amata siano corretti. Per tale ragione chiederà un appuntamento ad Aurelia ma lei non si presenterà.

Prima di poter raccontare i suoi ricordi, infatti, Ursula la intercetterà e si libererà di lei, strangolandola. L'Alday quindi la attenderà inutilmente, ma nonostante tutto penserà che Blanca debba sapere la verità sui suoi sospetti. Nel frattempo, quest'ultima si renderà conto di non poter resistere ai sentimenti che prova per Diego e mediterà di allontanarsi da lui, trovando rifugio in convento.

Trame Una Vita prossima settimana: Peña in pericolo

Nelle puntate di Una Vita della prossima settimana, Flora verserà per errore del veleno per topi in una torta.

Peña, ignaro dell'accaduto, mangerà il dolce e si sentirà male causando la preoccupazione delle persone a lui vicine. La salute sarà sempre più cagionevole anche per Arturo che, come sospettato da Agustina, avrà dei gravi problemi alla vista. Il colonnello, oltre ad acquistare una lente di ingrandimento per vedere meglio, chiederà a Silvia e ad Esteban di occuparsi direttamente del rimpatrio dei soldati ancora all'estero. Esteban, dal canto suo, proverà ad allontanare la Reyes dal suo fidanzato.

Racconterà alla donna i dettagli del passato di Valverde e del suo complicato rapporto con Elvira. Ma le sue parole non daranno alcun esito, in quanto Silvia sarà già a conoscenza dei tristi trascorsi tra padre e figlia.