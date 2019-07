Le anticipazioni della famosa soap opera Una vita riservano diverse novità entusiasmanti per i telespettatori affezionati. Nelle prossime puntate, Blanca Dicenta interpretata dall'attrice Elena Gonzales e Diego Alday interpretato dall'attore Ruben De Eguia, dovranno vedersela con il perfido Samuel che cercherà di far del male al piccolo Moises, addirittura vorrà ucciderlo. Nel frattempo Ursula verrà rinchiusa in una clinica psichiatrica, grazie diabolico piano architettato da Samuel, Diego e Blanca.

Intanto a calle Acacias arriverà Koval, il padre di Ursula che darà dei soldi al commissario Aurelio Mendez, per assicurarsi che la figlia venga rinchiusa in manicomio, poiché per svariati anni è stata soprattutto fonte di vergogna per la sua famiglia.

Diego e Blanca si trasferiscono

Nelle prossime puntate di Una Vita, Blanca insieme a Diego e Samuel vorranno far impazzire Ursula e le faranno credere che Moises non sia mai esistito e che in realtà Blanca abbia partorito una bambina, morta subito dopo il parto.

Poi Ursula sarà notevolmente turbata e andrà su tutte le furie anche davanti ai suoi vicini. Successivamente Blanca e Diego decideranno di trasferirsi a Huelva insieme al piccolo Moises, per cercare di vivere una vita tranquilla e felice lontano da calle Acacias e per poter dimenticare il passato. Intanto Diego cercherà un nuovo lavoro in una miniera e poi comunicherà la novità al fratello Samuel.

Quest'ultimo cercherà in tutti i modi di ritardare la partenza dei due. In seguito Diego e Blanca decideranno di partire una settimana più tardi del previsto, poiché dovranno anche gestire la situazione relativa all'eredità di Jaime Alday. Successivamente Samuel rifiuterà di trasferirsi a Huelva insieme a Blanca e il fratello Diego.

Samuel vuole uccidere Moises

Samuel avrà dei macabri progetti in mente che rivelerà ad Ursula quando andrà a trovarla nell'ospedale psichiatrico dove la donna sarà ricoverata.

L'Alday rivelerà ad Ursula che ha intenzione di uccidere Moises, poiché non vorrà che suo fratello Diego e Blanca siano felici al posto suo, perciò il suo desiderio sarà quello di vederli soffrire per la morte del loro bambino.

Dove rivedere in streaming online le puntate di Una Vita

Intanto che vadano in onda le nuove puntate della telenovela spagnola Una Vita è possibile rivedere in streaming online alcuni degli episodi già trasmessi, registrandosi senza impegno alla piattaforma apposita MediasetPlay.it.

Oltre alle puntate della soap opera, sul sito dedicato si possono trovare alcuni video interessanti sulle anticipazioni relative alle trame della serie televisiva.