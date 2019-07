Nei nuovi episodi di 'Una vita', Arturo sarà assassinato alle sue nozze. Il colonnello Valverde, ora afflitto da una grave forma di cataratta, sta perdendo progressivamente la vista. Il medico non ha dato alcuna speranza all'uomo che, giorno dopo giorno, diventerà cieco. Del resto, Silvia non si arrenderà davanti a nulla e si metterà in contatto con un luminare in grado di operare Arturo. Il colonnello, sebbene con difficoltà, comincerà a riacquistare la vista e la prima cosa che farà sarà quella di chiedere a Silvia di diventare sua moglie, ansioso ed emozionato di poterla vedere vestita con l'abito nuziale.

Il matrimonio di Arturo e Silvia volgerà però in tragedia. Intanto, Samuel si renderà conto di non aver mai smesso di amare Blanca, nonostante sia stato capace di rapire Moises reggendo il gioco ad Ursula. In un atto di disperato amore, l'Alday riconsegnerà il piccolo alla povera Blanca, sperando così di riavere la sua fiducia.

Una Vita anticipazioni: Arturo e Silvia si sposano

Nelle puntate spagnole, Arturo riacquisterà la vista grazie ad una complicata operazione agli occhi.

Grato a Silvia, il colonnello le donerà una collana preziosa e le chiederà di diventare sua moglie. In men che non si dica i due organizzeranno le loro nozze, ma qualcosa andrà storto. Le anticipazioni di Una vita infatti, raccontano che Blasco punterà il fucile contro Silvia, intenzionato ad ucciderla. Arturo si muoverà improvvisamente, ricevendo in pieno petto il proiettile destinato alla sua neo sposa.

Il povero Valverde si accascerà a terra, macchiando di rosso il vestito candido di Silvia che, disperata, non potrà fare altro che piangere sul corpo del suo amato.

Samuel riconsegna Moises a Blanca nei nuovi episodi di 'Una Vita'

Nel frattempo, Blanca verrà a sapere che nel rapimento di Moises ad opera di Ursula è coinvolto anche Samuel. In un primo momento, non dirà nulla, in attesa di studiare le mosse dell'odiato ex marito.

Blanca, dopo aver lasciato Diego davanti a tutta Acacias, avrà modo di stare vicino all'Alday e fargli confessare la verità. Il piano della giovinetta andrà a buon fine, in quanto il gioielliere, convinto di riavere il suo amore, la porterà nella casa in cui ha nascosto Moises. Certo di poter costruire una famiglia, Samuel riconsegnerà Moises a Blanca. La figlia di Ursula dovrà stare molto attenta a non fare passi falsi, in quanto l'Alday dovrà credere al suo mesto ritorno.

Intanto Lucia, disperatamente innamorata di Samuel, non si rassegnerà all'idea di non essere ricambiata. Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una vita raccontano che Diego e Blanca si incontreranno nuovamente per mettere in atto la seconda parte del piano atta a riavere con loro il piccolo Moises, ci riusciranno?