Le nuove anticipazioni Una vita relative alle puntate che andranno in onda a luglio ed agosto 2019 su Canale 5 si focalizzano sulla ricerca disperata di Moises. Diego verrà allontanato da Blanca, plagiata da Cristina Novoa e Ursula. L’Alday però non si arrenderà e, durante la sua assenza, comincerà a credere che le supposizioni di Blanca siano fondate. Il punto di svolta arriverà quando una donna gli rivelerà che Ursula si reca al convento ogni giorno, entrando in una stanza segreta e della quale solo lei possiede la chiave. Sarà l’indizio perfetto perché arrivi la verità sulla scomparsa di Moises.

Una vita: Moises nelle mani di Samuel e del medico

Stando alle ultime anticipazioni Una vita, il segreto di Samuel e Ursula sta per venire a galla. Diego infatti scoprirà il luogo in cui è nascosto Moises. Quando il piccolo tornerà nelle braccia di Blanca, sarà gravemente malato. Con il passare delle puntate, emergerà un retroscena terribile. Samuel e il medico che sarà suo complice hanno fatto ammalare di proposito Moises, in modo che Blanca non lo possa portare via dall’ospedale.

La situazione sfuggirà loro di mano. Il gioielliere sarà sul punto di assassinare Il dottore, così da non essere scoperto. Successivamente, sarà lo stesso medico, assalito dai sensi di colpa, a confessare a Blanca che è stato Samuel a ideare il macabro piano.

Anticipazioni Una Vita: Diego pronto ad assassinare Samuel

Diego, saputa la verità, sarà accecato dalla rabbia e pronto ad uccidere a sangue freddo suo fratello. Tuttavia Blanca, che sarà capace di mantenere la lucidità, spiegherà a Diego che, se vogliono davvero portare a casa Moises sano e salvo, non dovranno commettere errori e comportarsi come sempre.

Ovviamente, i due metteranno in atto una trappola con la complicità di Riera; che cosa avranno in mente? Intanto Arturo, ormai rassegnato dall'idea di essere diventato cieco, comincerà a memorizzare tutte le stanze della casa in modo da potersi muovere liberamente. Rosina invece non intenderà perdonare Liberto, accusato di aver abusato di Genoveva e finito in carcere.

L’occasione perfetta per salvare Moises

Silvia si metterà in contatto con un altro luminare, che darà ad Arturo una flebile speranza di recuperare la vista.

I due dovranno affrontare un lungo viaggio e Trini organizzerà una festa a sorpresa alla cioccolateria per salutare la coppia. Nello stesso tempo, si avvicinerà l’importante momento del battesimo di Moises. Diego e Blanca, dopo aver ottenuto un permesso medico speciale, porteranno il loro bimbo nella chiesa dell’ospedale. Riera riuscirà a ingannare l'infermiera che ha il compito di vegliare Moises. E’ l’occasione perfetta per scappare con Moises.

Blanca e Diego ce la faranno? Le prossime anticipazioni Una vita lo sveleranno.