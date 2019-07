Rosina e Liberto continueranno ad attraversare una fase di profonda crisi nelle puntate spagnole di Una vita in onda dal 15 al 19 luglio. In tale periodo, infatti, il nipote di Susana tenterà di convincere la moglie a concedergli un'altra possibilità dopo l'errore da lui commesso. Ma le sue parole non sembreranno avere alcun esito, al punto che la donna mediterà di lasciare Acacias 38 per riprendersi da quanto accaduto.

Riuscirà Liberto a farle cambiare idea? Nel frattempo, Lolita verrà accolta da una splendida notizia riguardante il suo negozio mentre Genoveva cercherà in tutti i modi di liberarsi di Alfredo, anche se faticherà a raggiungere l'obiettivo prefissato nonostante l'aiuto di Felipe. Ramon, invece, non sarà disposto ad attendere ulteriormente e riprenderà i preparativi per le sue nozze con Carmen.

Anticipazioni Una Vita: Liberto chiede a Rosina di non partire

Nonostante sia stato completamente scagionato dalle accuse di violenza, le anticipazioni di Una Vita rivelano che Liberto non potrà ancora sorridere.

Rosina rifiuterà le richieste di Ignacio, ma penserà comunque di lasciare il quartiere: non riesce a perdonare il marito e intende schiarirsi le idee. Le sue parole non piaceranno affatto al giovane che tenterà di convincere la moglie a non compiere un gesto così disperato. Quando le sue parole non daranno i risultati sperati, comincerà a elaborare un piano, chiedendo ai vicini di casa di aiutarlo a organizzare una sorpresa che farà restare Rosina a bocca aperta, ma neppure la cena al ristorante servirà, dato che la madre di Leonor fuggirà via, confusa più che mai. Poi a casa, Liberto la supplicherà in ginocchio di non partire.

Trame spagnole Una Vita: Lolita e Antoñito riprendono la latteria

Buone notizie arriveranno per Lolita e Antoñito nelle puntate spagnole di Una Vita. Grazie all'anticipo della compagnia assicurativa, Ramon riuscirà a riscattare la latteria e a restituirla al figlio. La coppia, in attesa di un bambino, sarà felicissima e riaprirà subito il negozio. Anche Ramon riprenderà in mano le redini della sua vita, a partire dai preparativi delle nozze con Carmen.

Non ci saranno più ostacoli all'orizzonte per la coppia e la stessa Susana si renderà disponibile ad aiutarla, confezionando il vestito da sposa. Felipe e Genoveva saranno sempre più legati e l'avvocato si renderà disponibile ad aiutare l'amica a liberarsi di Alfredo. Per tale ragione si metteranno subito alla ricerca di Eladio, il presunto amante di Alfredo, che con la sua testimonianza potrebbe mettere in grossi guai il terribile individuo; ma, anche se lo troveranno, Eladio rifiuterà di testimoniare come sperato da Felipe e Genoveva.