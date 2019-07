Torna lo spazio con le notizie su Una vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che narra le vicende del piccolo quartiere di Acacias 38. Nelle puntate dal 5 al 10 agosto su Canale 5, Samuel Alday finirà in carcere per la morte di Jaime mentre Pena Cerceva chiederà aiuto a Inigo Barbosa. Infine Celia ritroverà sua cugina Lucia Alvarado.

Augustina salva Arturo

Le anticipazioni di Una Vita sulle puntate in onda da lunedì 5 a venerdì 10 agosto alle ore 14:10 su Canale svelano che Augustina sventerà il tentativo di suicidio di Arturo.

Poco dopo, la serva confesserà a Felipe che il Valverde soffre di una grave malattia agli occhi. Diego, invece, vorrebbe chiamare Jaime e mettere fine all'egemonia di Ursula, se Samuel non lo facesse desistere dal suo piano, in quanto è il responsabile della morte dell'Alday. Allo stesso tempo, Pena confesserà a Flora e Inigo che un Indiano vuole farlo fuori dopo il furto di una statuetta indù mentre Carmen scoprirà che la Dicenta ha scritto al dottor Pallero.

Pena ricatta Inigo e Leonor

Il Barbosa e Leonor rifiuteranno di aiutare il vero Cervera, tanto da decidere di lasciare Acacias 38. Peccato che Flora inviti il fratello a ritardare la sua partenza ed aiutare l'uomo. Intanto Diego scoprirà che Jaime non è mai giunto nella clinica svizzera mentre Arturo confesserà all'Alvarez Hermoso di avere intenzione di lasciare Silvia. Ad Acacias 38, invece, giungerà Lucia, la cugina di Celia.

D'altro canto, Samuel fingerà di non sapere dove si trova il padre, tanto da chiedere all'avvocato di indagare a tal proposito. Pena, invece, ricatterà la Hidalgo e Inigo dopo averli visti baciarsi appassionatamente. Infine l'Alvarado si avvicinerà sempre di più a Samuel e dirà a Celia di aver litigato con suo padrino.

Celia ritrova la cugina Lucia

Gli spoiler di Una Vita fino al 10 agosto svelano che la Reyes consegnerà una lettera al Valverde dopo essere tornata ad Acacias 38.

Intanto Blanca scoprirà l'indirizzo del medico Pallero, tanto che Riera si precipiterà presso il suo studio medico dove farà una terribile scoperta. Il detective troverà il medico in una pozza di sangue e il bambino che aveva con sé risulterà sparito nel nulla. Allo stesso tempo, Celia scoprirà che Lucia è fuggita da casa senza il consenso dello zio. Riera, invece, verrà gravemente ferito all'addome, tanto che la Dicenta e l'Alday si prenderanno cura di lui.

Samuel viene portato in carcere

Samuel si accingerà a raggiungere la Svizzera per mantenere in piedi il piano stipulato con Ursula. Felipe, invece, rivelerà a Diego che il commissario ha rintracciato Moises. L'Alday, a questo punto, si dirigerà sul luogo indicato dove si imbatterà nel corpo di suo padre Jaime. Per tale ragione, il ragazzo chiederà alla polizia di mettere le manette al fratello. Intanto la partenza dei fratelli Barbosa e di Leonor sarà interrotta da Eva e Nacho, che sosterranno di essere la moglie ed il figlio di Inigo.

Infine l'Alvarado parteciperà ad una festa organizzata dalla dark lady, dove quest'ultima farà una rivelazione drammatica sul suo passato.