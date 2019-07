Non mancano mai colpi di scena nel popolare sceneggiato di origini iberiche “Una vita”. Nelle puntate in onda questa settimana, Samuel Alday e Ursula Dicenta saranno finalmente soddisfatti per l’influenza che Cristina Novoa ha esercitato su Blanca. Il fratello di Diego non appena la sua amata si dirà pronta a dedicare la sua vita alla religione, decidendo addirittura di rinchiudersi in un convento per non commettere più peccati, prenderà una drastica decisione. Il minore degli Alday vorrà far finire la moglie in un istituto specializzato per la cura di malattie mentali.

Blanca pentita di aver tradito il marito, Cristina è stata ingaggiata da Ursula

Nella puntata che i telespettatori italiani hanno avuto modo di vedere oggi lunedì 8 luglio 2019, Blanca ha fatto rimanere senza parole tutti gli abitanti di Acacias 38 durante una preghiera pubblica. La figlia di Ursula completamente plagiata da Cristina, ha annunciato di aver commesso un adulterio per aver tradito il marito Samuel con il cognato Diego. Sempre nel mezzo del suo discorso, la Dicenta Junior ha rivelato che il signore le ha fatto pagare il suo peccato, facendole perdere la figlia.

Le anticipazioni degli episodi in programmazione da domani martedì 9 a sabato 13 luglio, rivelano che la contadina che ha prestato soccorso a Blanca dopo il difficile parto, rivelerà al maggiore degli Alday che il cordone ombelicale della giovane era stato già reciso. Successivamente Ursula dopo aver riempito di complimenti la consanguinea per aver ammesso la sua infedeltà, dimostrerà di aver ingaggiato la Novoa per portare Blanca sulla retta via, ovvero per farla allontanare da Diego.

La Dicenta Junior purtroppo continuerà a farsi condizionare dalla nuova arrivata, visto che le farà sapere di aver deciso di entrare in convento con molta decisione. Diego non essendo a conoscenza che la sua matrigna ha messo fine all’esistenza di Aurelia, si recherà nel paese in cui vive la donna, e quando ritornerà ad Acacias 38 metterà al corrente Samuel e Leonor di una scoperta scioccante fatta. Il figliastro maggiore di Ursula convinto che durante il parto di Blanca sia accaduto qualcosa di oscuro, deciderà di parlarne con la diretta interessata.

Nel contempo Pena convincerà Flora a dargli un bacio sulla guancia: Paquito dopo aver visto la pasticciera e il cameriere vicini, gli prometterà di non farlo sapere a nessuno.

Riera deciso a distruggere la Dicenta, Samuel vuole fare internare la moglie in una clinica mentale

Ursula accetterà che Cristina possa incontrare le signore del quartiere iberico, compresa la domestica Carmen, per farle sentire in colpa. Quest’ultima infatti dopo aver parlato con la finta santa, prenderà le distanze dal detective Riera.

Silvia, Esteban, e Arturo, faranno dei salti di gioia quando il generale Aguinaldo si adeguerà alle loro condizioni, infatti decideranno subito quali soldati far liberare. Felipe dopo aver fatto delle indagini scoprirà che sua moglie Celia è sempre più sfuggente nei suoi confronti a causa della Novoa. Nel frattempo quest’ultima su ordine di Ursula farà cadere nella disperazione totale Susana. In seguito Flora comunicherà a Pena che nella torta che ha mangiato c’era del veleno per topi.

L’investigatore Riera dopo aver confessato a Carmen dei dettagli riguardanti il difficile passato di Ursula, si dirà disposto a distruggere la darklady, se dovesse fare del male alla domestica. Diego confesserà a Blanca ciò che ha appreso dalla defunta Aurelia: purtroppo la figlia di Ursula caccerà in malo modo il cognato rifiutandosi di ascoltarlo. Samuel continuerà a seguire alla lettera tutto ciò che gli dirà la sua matrigna, al tal punto da dire al fratello di voler far internare sua moglie in una clinica psichiatrica per aver notato che non è ancora tornata in sè. Flora si arrabbierà con Inigo, quando scoprirà che ha deciso di vendere la Deliciosa per poter fuggire con Leonor. Per finire la cameriera Augustina scoprirà che il colonnello Valverde ha dei problemi alla vista.