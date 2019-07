Le anticipazioni degli episodi di Una vita che verranno trasmessi da lunedì 15 a sabato 20 luglio sottolineano che al centro delle trame ci sarà innanzitutto Blanca. Quest'ultima, infatti, comincerà a convincersi che il figlio in realtà non sia vivo e riterrà che a questo punto la scelta migliore per lei sia quella di entrare in convento.

Arturo dovrà affrontare uno dei periodi più complessi della sua esistenza dopo aver appreso dal medico di avere una cataratta.

Arturo rischia di diventare cieco

Flora deciderà di chiarirsi con Pena dopo che, per errore, ha messo del veleno per topi nella torta mangiata dall'uomo. Questi le risponderà prontamente di non aver assaggiato del tutto il dolce, essendosi accorto del suo pessimo sapore e avendolo gettato nella spazzatura. Agustina deciderà di dare una mano ad Arturo per far sì che Silvia non venga a sapere dei problemi alla vista di cui soffre il colonnello.

Cristina Novoa continuerà a prendersi gioco di Susana, Carmen e Celia, eseguendo gli ordini di Ursula (Montserrat Alcoverro). La situazione, intanto, si complicherà per Valverde quando riceverà la diagnosi del dottor Quiles. Il medico, infatti, dirà al paziente che è affetto da una cataratta che prima o poi lo renderà cieco. Cristina, pentita per aver preso in giro tante persone ad Acacias 38, per farsi perdonare delle sue malefatte vorrà raccontare tutta la verità a Blanca, ma Ursula la fermerà. Lolita continuerà a soffrire per la partenza di Antonito per Parigi.

Silvia, allontanata da Valverde, stringe un bel feeling con Esteban

Arturo (Manu Regueiro) continuerà a nascondere la verità sulla sua malattia alle persone che lo circondano. Flora riterrà di essersi innamorata di Paquito, anche se questi non ricambierà i suoi sentimenti. Silvia (Elia Galera) si avvicinerà sensibilmente a Esteban, mentre il colonnello manifesterà la sua intenzione di incontrare Cristina Novoa (Elena Reyes), anche se la donna chiederà a Valverde di non scendere nei particolari nel racconto della sua vita privata.

Carmen svelerà a Riera di aver tradito la fiducia di Ursula. Intanto Diego giungerà in convento in compagnia di Samuel che continuerà ad agire come complice della dark lady. Silvia, continuamente rifiutata da Arturo, passerà sempre più tempo insieme a Esteban.

Ursula intenzionata a vendicarsi di Carmen

Arturo Valverde si dirà pronto ad operarsi per rimuovere la cataratta, ma il medico gli risponderà che l'intervento chirurgico potrà essere effettuato solo dopo che avrà perso completamente la vista.

Samuel rivelerà ad Ursula che è stata Carmen a fornire a Diego delle indicazioni relative al luogo in cui è tenuto nascosto Moises, e per questo motivo la perfida Dicenta comincerà a manifestare un certo desiderio di vendetta nei confronti della donna.