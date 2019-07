Proseguono le trame dei protagonisti della soap opera "Una vita". Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 15 fino a domenica 20 luglio spiegano che Blanca vivrà un momento di tristezza e vedrà crollare le proprie certezze dopo l'arrivo della religiosa Cristina Novoa. La giovane Dicenta non crederà all'idea che il bambino sia vivo e si dirà sicura di fare la scelta giusta entrando in convento. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Flora che farà delle confessioni inaspettate a Pena al quale vorrà raccontare la verità.

La donna spiegherà all'uomo di aver messo veleno per topi nella torta da lui mangiata, ma Pena darà delle rassicurazioni alla signora. L'uomo rivelerà di non aver mangiato la torta a causa del pessimo sapore contenuto nel dolce.

Preoccupano le condizioni del colonnello

Peggioreranno i problemi di vista del colonnello Arturo che in questo momento difficile potrà contare sul supporto di Agustina. Quest'ultima vuole aiutarlo per impedire che si venga a sapere del suo delicato stato di salute.

Cristina continuerà a seguire gli ordini di Ursula che le chiederà di prendersi gioco di Susana, Celia e Carmen. La religiosa riuscirà nell'intento di creare un distacco nel rapporto tra Carmen e Riera, ma il detective proverà a ricordarle il passato burrascoso della Dicenta.

La proposta fatta da Samuel a Diego per aiutare la giovane Dicenta

Samuel deciderà di intromettersi in merito alle decisioni riguardanti Blanca (Elena Gonzalez) e vorrà dare un consiglio al fratello Diego (Ruben De Eguia) al quale consiglierà di far ricoverare la giovane Dicenta in una clinica sanitaria.

Arturo farà i conti con il responso del medico che gli spiegherà i problemi di salute dovuti alla cataratta che hanno pregiudicato la sua vista. Lolita vivrà un momento di depressione per via della partenza di Antonito a Parigi.

I sensi di colpa di Cristina

Cristina si prenderà gioco di Rosina verso la quale farà delle gravi accuse in quanto ha dimenticato i sentimenti nutriti nei confronti di Maximiliano per aver sposato il giovane Liberto. La Novoa, però, non vorrà continuare a seguire le richieste di Ursula e, dopo essersi pentita, mostrerà l'intenzione di confessare la verità a Blanca, ma la Dicenta senior troverà il modo per fermarla.

Servante organizzerà delle riunioni tra i domestici approfittando dell'assenza della famiglia Palacios. Infine Inigo si renderà protagonista di uno scontro con Flora dopo che la donna ha baciato Paquito.