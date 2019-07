Torna l'appuntamento con Una vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che narra le vicende dei personaggi del vecchio quartiere di Acacias 38. Nelle puntate trasmesse da lunedì 22 a sabato 27 luglio, Diego Alday e Riera decideranno di unire per le forze per smascherare Ursula Dicenta, responsabile del rapimento di Moises e l'agguato ai danni di Carmen.

Una Vita: Carmen in pericolo a causa di Ursula

Le anticipazioni di Una Vita sulle puntate in onda dal 22 al 27 luglio alle ore 14:10 su Canale 5, rivelano che Samuel e Diego racconteranno a Leonor e Felipe che Moises è vivo.

Intanto Arturo apprenderà dal medico di doversi operare una volta persa del tutto la vista. Di conseguenza, il Valverde deciderà di nascondere la verità a Silvia mentre Inigo scoprirà che Flora ha baciato Paquito, tanto da aver paura di uno scandalo. Allo stesso tempo, l'Alday cercherà di convincere Blanca a non partire per il convento. Dall'altro canto, Cristina sarà talmente vinta dai sensi di colpa da non manipolare Arturo.

Ursula, invece, arruolerà uno scagnozzo per ferire Carmen al suo posto, in quanto è sicura che abbia raccontato la verità su Moises. Allo stesso tempo, Riera giurerà di vendicarsi della dark-lady dopo aver scoperto il ferimento della serva.

Anticipazioni Una Vita: Riera si allea con Diego

Riera proporrà a Diego un'alleanza per distruggere Ursula e ritrovare Moises. Intanto la santona confesserà a Leonor di aver agito per conto della Dicenta.

Esteban, invece, scoprirà che un suo amico è morto per la tubercolosi durante la guerra delle Filippine mentre la dark-lady spierà un abbraccio tra Silvia e quest'ultimo. Più tardi, la madre di Blanca minaccerà di licenziare Paquito per aver baciato Flora. Infine, la Hidalgo farà sentire una registrazione a tutti i vicini dove la Novoa racconterà di essere una complice di Ursula.

Blanca scopre che Moises è vivo

Gli spoiler di Una Vita in onda fino al 27 luglio, rivelano che Flora ruberà alcune fotografie di Inigo in camera di Pena.

Samuel, invece, convincerà Blanca a recarsi da Diego in quanto vuole mostrarle qualcosa di molto importante. Qui la ragazza scoprirà che Moises è vivo dopo aver visto il richiamo degli angeli. Poco dopo accetterà di rovinare la madre, responsabile del rapimento del neonato.

La Dicenta vuole far del male alla darklady

Ursula, invece, racconterà ad Arturo di aver visto la Reyes tra le braccia di Esteban.

Di conseguenza, il padre di Elvira l'accuserà di aver fatto la civetta con il Marquez. Più tardi, la Reyes chiederà al Valverde di recarsi in Italia insieme, ma l'uomo rifiuterà la proposta. A tal proposito, Augustina capirà che il suo padrone le ha mentito sulle sue condizioni di salute, tanto da stare per diventare cieco. Infine la Dicenta, in preda ad un raptus di follia, sarà sul punto di colpire sua madre dopo essere tornata ad Acacias 38 senza aver trovato il nascondiglio di Moiss.