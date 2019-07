Le prossime puntate dello sceneggiato “Una vita” nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, si preannunciano entusiasmanti. La prossima settimana i telespettatori italiani assisteranno alla resa dei conti tra Blanca e Ursula. La moglie di Samuel Alday dopo aver scoperto che suo figlio Moises è ancora vivo, farà credere alla madre di essere ancora affranta per il falso decesso della sua creatura e la porterà al cimitero per vendicarsi.

La Dicenta Junior purtroppo in preda alla rabbia perderà completamente il controllo, visto che sarà sul punto di macchiarsi le mani di sangue. Per fortuna Blanca non farà del male alla darklady, grazie all’intervento provvidenziale del fratello di Diego.

Pena bacia Flora, Blanca mette alle strette la madre

Le anticipazioni degli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset dal 29 luglio al 3 agosto 2019, dicono che Inigo dopo aver frugato tra gli effetti personali di Pena scoprirà che l’uomo ha finto di aver perso la memoria.

Quest’ultimo si scambierà un bacio con Flora, invece Blanca dopo aver rinunciato ad uccidere la madre, farà credere alla darklady di essere disposta a togliersi la vita. Ursula a seguito del falso tentativo di suicidio della figlia, riceverà un foglio che la riporterà al passato. Successivamente Inigo farà sapere alla sorella che Pena ha tentato di metterli nei guai per sbarazzarsi di un misterioso indiano.

Casilda deciderà di provare le erbe di Jacinto, invece Ursula grazie alle domestiche ritirerà la denuncia fatta contro Paquito. Intanto Blanca riuscirà a convincere Samuel a farla andare al cimitero soltanto con sua madre. L’ex istruttrice dopo essere stata colpita in testa dalla figlia perderà i sensi e rimarrà nel pantheon degli Alday. Nel contempo Leonor scoprirà che Pena ha approfittato dello scambio d’identità tra lui ed Inigo, per far perseguitare il suo amato dall’indiano.

Il presunto criminale infatti vorrà vendicarsi del vero Cervera per avergli sottratto una statuetta di una divinità Indù. La vista del colonnello Arturo peggiorerà ulteriormente, invece Blanca sequestrerà la madre e la costringerà a rivelarle dove ha nascosto suo figlio Moises. La darklady dopo aver detto alla consanguinea di non essere implicata con la scomparsa del nipote, le ricorderà che la creatura è morta dopo essere venuta al mondo.

Samuel salva Ursula, Arturo deciso a togliersi la vita

Silvia dopo aver notato lo strano atteggiamento del Valverde cercherà di scoprire tramite Augustina cosa le sta nascondendo. La Reyes pur non avendo avuto nessuna risposta dalla domestica, accetterà di andare in Italia con Esteban su richiesta di Arturo, e approfitterà del viaggio per far visita ad Elvira. Samuel e Diego ritroveranno Blanca, mentre Carmen preoccupata convincerà Riera a mettersi alla ricerca della figlia di Ursula.

Inigo e Flora per impedire a Pena di causargli dei nuovi problemi, annunceranno durante una festa a La Deliciosa di essere fratello e sorella. Per dimostrare a tutti i presenti di essere sinceri, i due cioccolatieri sveleranno che Pena è il vero Cervera. Ursula approfitterà di una distrazione di Blanca per incendiare il pantheon: fortunatamente quest’ultima non ucciderà la crudele madre grazie all’arrivo di Samuel. Nonostante Pena negherà di essere Inigo, i fratelli Barbosa affideranno all’uomo la gestione della loro pasticceria. In seguito il fratello di Diego si rifiuterà di testimoniare contro la moglie, impedendo quindi ad Ursula di far internare la figlia in un sanatorio. Rosina dopo aver provato le erbe che Jacinto ha coltivato nel suo giardino penserà di venderle. Per concludere proprio quando Augustina vorrà svelare a Felipe che il suo padrone sta per diventare cieco, il colonnello deciderà di mettere fine alla sua esistenza.