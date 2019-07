Appuntamento con le anticipazioni relative alle puntate di Una vita che andranno in onda dal 29 luglio al 3 agosto su Canale 5, al consueto orario delle 14:10. I fan della soap opera iberica potranno seguire tutti gli sviluppi riguardanti la vicenda di Blanca e della scomparsa del figlio Moises. La giovane, dopo aver appreso da Diego e Samuel che il bambino è vivo ed è stato rapito da Ursula, tenterà un gesto disperato contro la madre, e solo l'intervento tempestivo di Samuel impedirà alla moglie di commettere un omicidio.

Nel frattempo un'altra novità sconvolgerà il quartiere di Acacias 38, dove tutti gli abitanti verranno a conoscenza della vera identità di Pena, il quale ha solo finto di aver perso la memoria.

Una Vita trame al 3 agosto: Blanca, furiosa, tenta di uccidere Ursula

Blanca, finalmente tornata in sé dopo le manipolazioni di Ursula e Cristina Novoa, ha scoperto che il figlio Moises è vivo e che dietro la sua scomparsa c'è lo zampino della madre.

Diego e Samuel faticheranno a tenere a freno la giovane Dicenta che vorrebbe subito affrontare Ursula e metterla di fronte alla verità, ma i fratelli Alday, conoscendo la perfidia della dark lady, vorranno procedere con cautela, affidando a Riera le indagini per scoprire dov'è tenuto nascosto il piccolo.

Nel corso delle nuove puntate, Blanca non riuscirà ad attendere, e con uno stratagemma riuscirà a portare Ursula con sé al cimitero, e qui la giovane Dicenta colpirà la madre alla testa, facendole perdere i sensi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

La dark lady al suo risveglio si troverà rinchiusa nel Pantheon della famiglia Alday e dovrà affrontare l'ira della figlia, la quale tenterà di farle confessare la verità sul suo bimbo, senza però riuscirci.

Ursula, approfittando di un momento di distrazione della donna appiccherà il fuoco alla tomba di famiglia, mentre Blanca verrà fermata appena in tempo da Samuel prima che possa uccidere la madre.

Spoiler dal 29 luglio al 3 agosto: Pena smascherato da Inigo e Flora

I telespettatori di Una Vita la prossima settimana assisteranno a diversi colpi di scena. Oltre al tentativo di Blanca di togliere la vita alla madre, Inigo scoprirà che Pena ha solo finto di aver perso la memoria allo scopo di sfuggire da un misterioso uomo indiano che lo sta cercando per il furto di alcune statuette. Leonor si renderà conto che si tratta di una persona molto pericolosa, e a questo punto Flora e Inigo decideranno di smascherare il vero Cervera alla presenza di tutto il quartiere.

I due fratelli infatti organizzeranno un party alla pasticceria al quale inviteranno i residenti di Acacias, e qui riveleranno che in realtà sono fratello e sorella, e che il vero Inigo Cervera non è altri che Pena. Quest'ultimo rimarrà spiazzato dalle parole dei due e cercherà in tutti i modi di contraddirli senza però riuscirci. Inigo e Flora, a questo punto, consegneranno le chiavi del locale al vero Cervera, a testimonianza della veridicità delle loro affermazioni.

Infine Samuel si rifiuterà di testimoniare contro Blanca dinanzi alla polizia, impedendo di fatto a Ursula di procedere con la richiesta di ricovero in una clinica psichiatrica.

Ricordiamo che questi episodi di Una Vita andranno in onda dal 29 luglio al 3 agosto, e che il sabato la soap verrà trasmessa in prima serata su Rete 4 a partire dalle 21:15.